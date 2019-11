Algérie: Oran - Ouverture de deux salons dédiés à l'immobilier et à l'ameublement

Oran — Deux salons internationaux dédiés à l'immobilier, à l'habitat, aux maisons intelligentes, à l'ameublement et au décor ont été ouverts, lundi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran avec la participation de 87 exposants.

Ces deux manifestations organisées par l'agence "Up Concept Design", enregistrent la participation d'exposants d'Algérie, de Turquie, de Chine, d'Espagne, d'Italie et du Portugal, entre autres.

Ce rendez-vous économique devant se poursuivra jusqu'au 23 novembre en cours, constitue une opportunité pour exposer des projets d'habitat avec une touche de modernité (logements écologiques, modernes équipés de solutions intelligentes), a-t-on constaté.

Le salon de l'immobilier, de l'habitat et des maisons intelligentes réunit des professionnels de l'immobilier, des promoteurs désirant investir dans les maisons intelligentes, des artisans, des entreprises de réalisation, des acteurs du secteur financier et bancaire, des compagnies d'assurances et autres.

Le salon de l'ameublement et du décor, quant à lui, accueille des décorateurs et autres acteurs en hôtellerie pour le design des habitations modernes.

L'organisateur du salon, Akram Sidi Yekhlef, a précisé à l'APS que cet événement économique constitue également une occasion pour découvrir les nouveautés du secteur, promouvoir le partenariat dans le domaine de l'immobilier et du décor en proposant au public des solutions répondant à leurs besoins selon leurs revenus, par des promoteurs immobiliers, des bureaux d'architecture et des professionnels dans l'ameublement, l'hôtellerie et le décor.

Le respect de l'environnement reste la particularité du salon de l'immobilier, de l'habitat et des maisons intelligentes où des technologies dédiées à l'habitat écologique sont mises en exergue, concernant notamment le recyclage de l'eau et les plaques photovoltaïques.

Les visiteurs auront également l'occasion de s'informer des offres immobilières, des maisons intelligentes, des structures pour l'économie d'énergie et le logement haut standing.

Des conférences seront animées par des professionnels du secteur, outre autres activités de décoration des maisons.