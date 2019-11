Algérie: Biskra - 100 exposants nationaux et étrangers au du salon international des dattes

Biskra — La 5ème édition du salon international des dattes s'est ouverte lundi à l'Ecole régionale des sports olympiques de Biskra en présence de 100 exposants nationaux et étrangers sous l'égide des ministres de l'Agriculture, du Développement Rurale et de la Pêche, du Commerce et des Ressources en Eau respectivement MM. Cherif Amari, Saïd Djelab et Ali Hemam.

Cette importante manifestation économique regroupe annuellement les producteurs de dattes de Biskra et des autres wilayas au côté des opérateurs économiques activant dans les domaines de l'emballage et du matériel agricole.

Selon les explications données sur site, le salon vise la promotion de la production des dattes algériennes notamment la variété Deglet Nour mondialement réputée et la recherche des opportunités d'investissement par la mise en contact des divers opérateurs de la filière incluant les producteurs, les exportateurs et les diverses instances publiques concernées par la valorisation de ce produit agricole potentiellement source de revenus en devises.

La manifestation est organisée par la chambre de wilaya de l'agriculture en coordination avec la chambre du commerce et de l'industrie, CCI-Ziban et la chambre locale de l'artisanat et des métiers.