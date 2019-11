Algérie: L'augmentation des capacités de stockage de Naftal permettra une autonomie de 30 jours

Bechar — La société nationale de distribution des produits pétroliers et lubrifiants (Naftal) va augmenter ses capacités de stockage de carburants à travers le pays, lui permettant d'assurer une autonomie de 30 jours et ce dès 2020, a indiqué lundi à Bechar son Président directeur général (PDG ), Belkacem Harchaoui.

"A travers les projets en réalisation et l'extension des capacités des structures existantes de stockage de carburants, Naftal va réaliser une autonomie de 30 jours au lieu des 17 jours actuellement et ce dès 2020", a-t-il affirmé en marge de l'inauguration d'une nouvelle station de service au nord du chef-lieu de wilaya.

Cette station, située à proximité de la RN-6 et qui a nécessité un investissement de Naftal de plus de 100 millions DA, couvre une superficie d'un hectare et est dotée de toutes les structures et services, selon les normes nationales et internationales.

Elle dispose d'une capacité de stockage de 250 M3 de différents types de carburant, dont 30 M3 pour le GPL, ont indiqué des responsables locaux de cette entreprise nationale.

S'agissant du projet de délocalisation du centre de carburant de Bechar, qui est implanté actuellement en milieu urbain, le PDG de Naftal a affirmé qu'il sera réalisé comme prévu dans la zone de Ben-Zireg, à 40 km au nord de Bechar.

"Ce nouveau centre de carburant, qui aura une vocation régionale, aura une capacité de stockage de 21.000 M3", selon les responsables locaux de Naftal.

Il sera dote de 9 bacs à carburant, permettant une autonomie de la région de 30 jours en matière de disponibilité des différentes variétés de carburant, au lieu des 12 jours actuellement, ainsi que la création de 120 emplois et la couverture des besoins de la wilaya de Bechar et de deux localités de la wilaya de Tindouf (Hassi-Khebbi et Oum-Lassel, ont-il expliqué.

M.Harchaoui, qui a visité plusieurs structures administratives, techniques et commerciales de son entreprise à Bechar, a achevé sa visite de travail dans la wilaya par une inspection du chantier de réalisation d'un centre culturel et sportif de Naftal au quartier Debdeba, au nord de Bechar.

Ce centre, qui s'étend sur 10.000 m2 et dont les travaux se poursuivent actuellement, sera doté de plusieurs structures, dont une piscine semi-olympique, des terrains de sports et d'autres servitudes (cafeteria, structure de restauration et garderie d'enfants).

Il a nécessité un investissement de 360 millions DA dégagé par Naftal pour sa concrétisation au profit de ses travailleurs et des habitants de la commune de Bechar, a-t-on fait savoir.