Soudan: Le pays participe à la conférence internationale de Dakar

Khartoum — - Le secrétaire général de l'Organisation de Dawa islamique, l'Ambassadeur Atta Al-Manan Bakhit a participé à la Conférence de Dakar sur la sécurité et la paix en Afrique, qu'a eu lieu au Centre de conférences Abdo Diouf.

L'Ambassadeur a précisé le rôle important de l'Organisation au continent et sa contribution aux opérations de soutien de la paix par le biais de ses programmes et projets d'éducation, de santé, de développement et de secours par le biais de plus de 42 bureaux, en plus du grand héritage humain que constitue le développement de la population du continent depuis quarante ans.

L'Ambassadeur participera aux séances de dialogue sur le rôle des organisations humanitaires et la société civile africaines dans la promotion de la sécurité et de la paix sociale sur le continent africain.

Il est à noter que, la conférence de Dakar est l'une des conférences les plus importantes du continent, où un nombre qualitatif de politiciens et d'organisations humanitaires assister et discuter d'un éventail de questions liées à la sécurité et à la paix sur le continent africain.