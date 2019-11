Afrique: Forum sur la paix et la sécurité à Dakar - Les contours du P3S se précisent

La capitale sénégalaise accueille depuis ce lundi le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Une sixième édition où il est notamment question du P3S, le partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel.

L'idée de ce partenariat est venue cet été de Berlin et de Paris. Son objectif : accroître l'efficacité des efforts déployés en matière de défense et de sécurité intérieures.

Pour ce faire, ce P3S, comme on le surnomme, entend mieux coordonner les mécanismes déjà existants et identifier les besoins en termes de sécurité.

Avec cette nouvelle entité, Allemands et Français ont un but bien précis : mettre l'accent sur les forces de police, comme l'a précisé ce lundi le Premier ministre français Edouard Philippe, et sur le renforcement de la chaîne pénale. « Le pilier police-justice fait actuellement défaut », estime une source française haut placée.

Si ce partenariat devrait rassembler à la fois les pays européens, les états sahéliens et certains pays frontaliers comme la Côte d'Ivoire et le Bénin, nombre de questions restent encore en suspens.

De quelle nature seront les contributions des différents États ? Quels seront les moyens financiers de cette nouvelle structure ?

Premiers éléments de réponse sans doute le mois prochain : une réunion préparatoire doit se tenir en décembre, avant le lancement de ce partenariat au début de l'année prochaine.

L'ONU doit donner un mandat plus robuste, et un financement plus pérenne, aux forces sous-régionales telle que la force conjointe du G5-Sahel.