Algérie: La diète méditerranéenne ou la santé en plus du goût, présentée à Alger

Alger — "Cuisine italienne et diète méditerranéenne: la santé en plus du goût", est le thème d'une table ronde sur la nécessité de "manger naturel, sain et équilibré", animée lundi soir à Alger par des experts nutritionnistes Italiens et Algériens, dans le cadre de la Quatrième édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde.

Organisée à l'Espace Agora de la librairie "L'Arbre à dires" à Sidi Yahia (Hydra), la rencontre a permis à un public restreint de saisir les bienfaits de la Diète Méditerranéenne, à travers les interventions du professeur endocrinologue et expert nutritionniste italien, Mauri Magno, du professeur en pédiatrie et président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche (Forem), Mustapha Khiati et du docteur vétérinaire, représentant de l'Association "Torba" pour le respect de la Terre, de la Nature et de l'Environnement, Khaled Kalache.

La diète méditerranéenne est un processus nutritionnel sain, fondé sur la consommation équilibrée de céréales (blé, épeautre, orge et avoine), les légumineuses, les fruits frais et secs, l'huile d'olive et le poisson, constituant un "style de vie méditerranéen", aux vertus de modération, socialisation (à travers la convivialité du manger ensemble), saisonnalité, biodiversité et de respect de l'environnement, entre autre, apprécié dans le monde entier.

Rappelant que chaque genre de cuisine était "directement liée à l'identité et à la culture du pays qu'il représentait", l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, premier à intervenir, a cependant souligné les

"similitudes" existant entre les cuisines italienne et algérienne dans le grand menu de l'Ensemble méditerranéen.

Les intervenants sont ensuite revenus sur l'évolution de "la manière de se nourrir", relatant l'historique de différents aliments et leurs apports nutritionnels à l'organisme humain, ainsi que l'époque où ils ont été adoptés par leurs sociétés respectives, pour s'arrêter longtemps sur les bienfaits de la diète méditerranéenne, allant dans le détail des capacités, pesées et doses des différents ingrédients recommandées dans les menus.

La nourriture saine, à base de produits naturels, ordonnée de manière équilibrée à l'échelle quotidienne ou hebdomadaire, a été mise en valeur par les conférenciers, à travers l'exemple de "La diète méditerranéenne"

qui a été inscrite en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, par l'Organisation internationale pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco) après que des études scientifiques aient conclu que l'alimentation des pays méditerranéens "permettait de vivre plus longtemps".

Evoquant les expériences vécues avec le collectif dont il fait partie, Khaled Kalache a, quant à lui, présenté l'Association Torba, fondée en 2013, invitant l'assistance à promouvoir l'agriculture urbaine, développer

les jardins partagés en péri-urbains et maintenir le contact avec la terre à travers l'activité paysanne, entre autre, pour "arriver à consommer sain et équilibré".

Les trois intervenants ont appuyé leurs propos par des projections de vidéos et d'images de plats traditionnels, ainsi que l'exposition de paniers remplis de produits naturels (huile d'olive, miel, fruits, légumes...).

Des soirées gastronomiques, des projections de films et des rencontres sont au programme de la Quatrième édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde, organisée du 18 au 24 novembre à Alger, Oran et

Annaba, par le ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, avec pour but de promouvoir les traditions culinaires et gastronomiques en tant que signes distinctifs de l'identité et la culture italienne.