Algérie: Election présidentielle - Des candidats "poussifs" à la conquête de l'électorat, souligne la presse dans l'Est du pays

Constantine — Les quotidiens régionaux de l'Est du pays parus ce mardi ont relevé que la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, à son deuxième jour se poursuit "poussivement" et ont estimé que les candidats en lice développent des "check up superficiels".

Le quotidien de Constantine rapporte que la campagne n'arrive pas à s'emballer et le rédacteur de l'article souligne que "les candidats à la présidentielle restent évasifs, développant des check-up superficiels loin des remèdes efficients aux nombreux lézardes qui rongent la +maison Algérie+".

Le quotidien revient également sur la déclaration du président du Forum des chefs d'Entreprise (FCE) Samy Agli et la décision du FCE de s'éloigner de la politique pour "se consacrer à l'inquiétante situation économique" et ses souhaits que "(..) les prochaines élections présidentielles puissent amorcer un changement permettant une vraie relance économique".

Barrant sa Une avec un grand titre, "Les capitales du Hirak boudées par les candidats", le Provincial, édité à Annaba souligne que pour l'instant des villes comme "Annaba, Constantine ou encore Bejaïa et Tizi Ouzou, habituellement incontournables, ne semblent inscrites sur aucune des feuilles de route des candidats".

Le quotidien Ennasr, édité à Constantine détaille en plusieurs pages le deuxième jour de cette campagne présidentielle et revient sur les moments forts dans les déplacements des candidats à la magistrature suprême et leurs déclarations phares.

Le journal relate la déclaration du porte-parole de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ali Draâ affirmant que le début de la campagne électorale a été une "parfaite réussite".

L'Est Républicain revient également sur les meetings d'Ali Benflis à Guelma et Souk Ahras et le passage de d'Azzedine Mihoubi à Adrar.