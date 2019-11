Soudan: Ministre des AE reçoit une délégation du Conseil des Relations Extérieures

Khartoum — - La Ministre des Affaires Etrangères, Asma Mohamed Abdallah, a reçu Lundi à son bureau une délégation du Conseil des Relations Extérieures.

L'Ambassadeur, le Prof. Yousef Fadul, Président du Conseil, a félicité la Ministre pour son entrée en Fonction et affirmé l'appui du Conseil au Ministre pendant la Période de Transition.

La réunion a examiné les moyens de définir de nouveaux cadres de Coopération entre le Conseil des Relations Extérieures et le Ministère.

Le Chef de la délégation du Conseil a apprécié les visites Fructueuses et l'ouverture et la Réconciliation du Soudan avec la Communauté Internationale.

L'Ambassadeur Fadul a présenté les tâches du Conseil dans le domaine des Relations Internationales, évoquant la Formulation par le Conseil de plus de 90 Documents de Travail et sa contribution aux Décideurs et au Ministère des Affaires Etrangères pour réaliser le Développement Durable et renforcer le Rapports Externes du Soudan.

Il a assuré que le Conseil est prêt à fournir au Ministère ses besoins en matière d'Appui et de Recherche menés par un Groupe d'Experts et de Spécialistes.

La Ministre a remercié les membres de la délégation pour leurs efforts et leur rôle considérables dans l'Amélioration des Relations Internationales du Soudan, affirmant que le Ministère espère renforcer la Coopération et renforcer le Partenariat entre le Conseil des Relations Extérieures et le Ministère des Affaires Etrangères.