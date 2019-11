Ile Maurice: ACP-UE - Maurice accueille le 17e séminaire régional du Comité économique et social européen

communiqué de presse

Maurice accueillera, les 21 et 22 novembre 2019, le 17e séminaire régional du Comité économique et social européen (CESE), qui se tiendra à l'hôtel Sofitel à Flic en Flac. L'ouverture se tiendra en présence de M. Vincent Degerteu, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne (UE) à Maurice et Ms Dilyana Slavova, présidente de la section des relations extérieures du CESE.

L'événement est une initiative du CESE qui est un organe consultatif qui offre aux représentants des milieux socio-professionnels et d'autres organisations en Europe une plateforme officielle où ils peuvent exprimer leurs points de vue sur les questions européennes. Des représentants des groupes d'intérêt économiques et sociaux des îles de l'océan Indien et des pays africains ainsi que des acteurs institutionnels des pays d'Afrique, Caraïbe et Pacifique (ACP), du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), et de l'UE y participeront.

Lors du séminaire, plusieurs thèmes seront abordés, notamment les infrastructures comme facteurs de progrès ; l'énergie durable et les technologies du secteur de l'eau à travers les coopératives ; la femme et le commerce dans le cadre de l'intégration régionale ; l'impact du changement climatique dans la région de l'océan Indien ; et la résilience des zones côtières dans l'océan Indien.

A propos du CESE

Sur la base de l'accord de partenariat UE-ACP, le CESE est mandaté pour organiser des consultations et des réunions des groupes d'intérêts économiques et sociaux ACP-UE, afin de faire connaître le point de vue de ces acteurs sur ce partenariat et de favoriser la coopération entre les organisations de la société civile.

Dans ce contexte, le CESE organise chaque année des séminaires régionaux dans l'une des régions ACP. Cette année, le CESE organise un séminaire régional en Afrique orientale et australe, qui comprend les îles de l'océan Indien (Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles), les pays de la Corne de l'Afrique (Djibouti, Éthiopie, Érythrée et Soudan) et certains pays d'Afrique australe (Malawi, Zambie et Zimbabwe)

Engagé dans la construction européenne, le CESE contribue ainsi au renforcement de la légitimité démocratique et de l'efficacité de l'UE en permettant aux organisations de la société civile des États membres d'exprimer leur avis au niveau européen.