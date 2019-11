Burkina Faso: Vers une grève de 10 jours dans le secteur de la santé

C'est le contenu d'un préavis signé par quatre syndicats (syndicat des médecins du Burkina Faso, le syndicat des infirmiers du Burkina, celui des sages-femmes et celui des administrateurs des hôpitaux) dont une copie est parvenue à Fasozine.

Ces syndicats attendent des réponses «concrètes et diligentes» à leurs attentes soumises depuis le mois d'avril 2019.

C'est une plate-forme de 12 points réclamant entre autres «la prise d'un acte règlementaire consensuel conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 2 de la loi 057 portant Fonction publique hospitalière pour préciser les conditions d'exercices des enseignants-chercheurs, les hospitalo-universitaires, les chercheurs, les militaires et les paramilitaires dans les Etablissements publics de santé, ce qui permettra de sécuriser et de motiver cette catégorie d'agents»; l'élaboration et l'adoption en conseil des ministres des décrets de la loi 057 sur l'organisation du travail et la garde couchée et des autres décrets de la loi 057 etc.

A cela s'ajoute «la régularisation des retenues sur les salaires des agents de santé et la restitution des retenues abusivement effectuées».

Les quatre syndicats préviennent: «En cas d'insatisfaction à la fin de cette grève, nous nous réservons le droit de mener toutes les actions nécessaires pour l'aboutissement à des solutions à nos préoccupations urgentes pour une mutation profonde du système de santé au profit des populations».

Rappelons que pour obtenir le respect du protocole d'accord sur la fonction publique hospitalière signé il y a plus d'un an avec le gouvernement, les syndicats du secteur de la santé multiplient les actions depuis avril 2019.

Du mois de juillet à octobre 2019, ils avaient suspendu certaines de leurs activités. Le 28 octobre, ils avaient suspendu leur mouvement après une série de concertations avec le gouvernement pour, disent-ils, «marquer leur volonté et leur engagement à œuvrer pour un système de santé performant».