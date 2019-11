Kenya: Santé sexuelle et reproductive - Les lacunes dans le financement évoquées à Nairobi

La capitale du Kenya a accueilli le sommet sur la conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25), axé sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, en présence de Mary, princesse héritière du Danemark.

Vingt-cinq ans après sa création au Caire, en Egypte, la CIPD25 est "une affaire inachevée". Le document exhortait "toutes les personnes à avoir accès aux soins de santé reproductive, y compris la planification familiale volontaire / contraception et la grossesse en toute sécurité et les services d'accouchement ".

Les participants ont cependant noté que des progrès ont été accomplis dans nombre de domaines, notamment la réduction de la mortalité maternelle, mais de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès à de bons soins de santé, à des contraceptifs et à des informations. Chaque jour, environ huit cent dix mères meurent de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement, et environ deux cent trente-deux millions de femmes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire qui souhaitent éviter les grossesses n'utilisent pas de contraceptifs, alors que plus de deux cents millions d'autres sont victimes de mutilations génitales féminines. Chaque année , environ douze millions de filles mineures sont mariées et une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles.

Lors du sommet, organisé par le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) en partenariat avec les gouvernements du Kenya et du Danemark, la déclaration de Nairobi sur la CIPD25 a été publiée. Le texte non contraignant a énoncé l'objectif d'éliminer les décès évitables chez la mère, les violences fondées sur le genre et les pratiques néfastes telles que le mariage des enfants, et de répondre aux besoins des personnes qui veulent des contraceptifs mais ne les utilisent pas - d'ici 2030. Mais ces nobles objectifs ne sont pas bon marché. Les recherches publiées cette semaine ont révélé un déficit de financement de deux cent vingt-deux milliards de dollars pour atteindre efficacement ces objectifs dans les pays prioritaires au cours de la prochaine décennie.

Les participants au sommet ont discuté des moyens de combler cet écart et convenu que l'approche doit changer. "Nous devons penser avec assurance et penser différemment", a déclaré Muhammad Ali Pate, directeur du Global financing facility . "À long terme, la planification familiale permet de réaliser des économies. La planification familiale générera des économies bien supérieures aux dépenses nécessaires pour atteindre ces objectifs", a indiqué John Stover, fondateur d'Avenir Health.

Selon les conclusions, il faudrait environ deux cent soixante-quatre milliards de dollars pour atteindre efficacement ces objectifs dans les pays prioritaires. Éliminer la mortalité maternelle coûterait 115,5 milliards de dollars, éliminer le besoin non satisfait des femmes qui veulent des contraceptifs mais ne les utilisent pas coûterait 68,5 milliards de dollars, éliminer la mutilation génitale féminine coûterait 2,4 milliards de dollars, éliminer le mariage des enfants coûterait trente-cinq milliards de dollars, et éliminer la violence physique et sexuelle coûterait quarante-deux milliards de dollars.

Selon le Fnuap, les donateurs ne devraient fournir que 16% - soit quarante-deux milliards de dollars - d'aide publique au développement pour atteindre ces objectifs au cours de la prochaine décennie, laissant un déficit de deux cent vingt-deux milliards de dollars.