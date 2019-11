Afrique: 2eme édition du Forum et prix Galien Afrique - Dakar fidèlise la manifestation

Le forum Galien Afrique se déroulera en terre sénégalaise pour la 2ème fois avec comme thématique principale «les femmes leaders». Une manière pour le comité scientifique de la manifestation qui a fait face à la presse hier, lundi 18 novembre, d'amener la gent féminine à s'intéresser davantage aux sciences afin de participer au développement de l'Afrique.

Comme l'année dernière, le forum Galien sera couplé avec le prix Galien qui revient aux chercheurs les plus méritants dans le domaine pharmaceutique. Cette manifestation qui s'est déroulée pour la première en Afrique, en terre sénégalaise l'année dernière, sera encore rééditée.

Pour les organisateurs qui ont fait face à la presse hier, lundi, ledit événement est international et concerne tout le continent africain, notamment les pays ayant développé une véritable politique de santé publique avec une concentration sur la recherche et l'innovation, sur la femme, l'éducation et l'environnement.

«Toutes les universités du Sénégal seront représentées par leurs étudiants et leurs doyens. Il y aura aussi des participants de tous l'Afrique mais aussi des autres continents », a renseigné la ministre d'Etat, Awa Marie Coll Seck par ailleurs présidente du comité scientifique.

Le forum sur la science, technologie ingénierie et mathématique (Stim), occupera une place centrale au cours des échanges durant ces deux jours que sont les 25 et 26 novembre prochain.

« La renaissance scientifique actuelle sur le continent promet de renforcer considérablement le développement socio-économique à l'intérieur des frontières et de faire de l'Afrique un acteur majeur du progrès mondial », a soutenu le comité scientifique.

Et de renseigner que les femmes seront à l'honneur: « Il est impératif aujourd'hui, d'attirer et de fidéliser une main-d'œuvre qualifiée ; motivée et diversifiée, y compris les femmes».

Si actuellement, les femmes représentent plus de 50% de la population africaine, la ministre d'Etat, Mme Seck, a renseigné que leur nombre dans les Stim est inférieur à 20%.

D'où l'importance de tenir ce forum sur la gent féminine qui va permettre de déceler les pistes pour attirer et retenir plus de femmes en Afrique dans ces domaines, mais aussi de voir des problèmes auxquels elles sont confrontées pour arriver à en dégager des initiatives de sortie de crise afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le développement de l'Afrique.

D'autres hématiques feront l'objet de débats comme les changements climatiques et santé, les maladies tropicales négligées mais aussi la tradithérapie.

Le directeur de la fondation Galien, Bruno Cohen a pour sa part annoncé la mise en place d'un jury composé de chercheurs de renom dans le domaine pharmaceutique qui se chargera de la sélection des candidats pressentis au prix Galien mais aussi au lauréat dont la récompense sera désormais effective tous les deux ans à partir de 2020. Cette plateforme sera installée le 26 novembre prochain.

Pour rappel, c'est depuis 1970 que la fondation Galien a mis en compétition le prix Galien, perçu comme l'équivalent du prix Nobel pour récompenser les meilleures recherches scientifiques en pharmacologie et innovations biotechnologiques.