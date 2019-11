Togo: La Nouvelle Tribune s'« engage » à dégonfler les baudruches des télescopages violents entre militants

A travers son projet dénommé « Je m'engage en faveur des élections apaisées », l'hebdomadaire togolais d'investigation et d'informations générales, « La Nouvelle Tribune » compte sur une durée de six mois, « amener les populations à construire des communautés modèles où le sens de la citoyenneté, de la responsabilité, et l'adhésion à la culture de paix pendant les élections sont observés ».

Ce projet qui a été retenu ensemble avec 14 autres provenant des médias par le ministère de la Communication, des Sports, de l'Education à la Citoyenneté et au Civisme, dans le cadre de l' « Appel à projets Média 2019, dans son exécution verra la Nouvelle Tribune faire la promotion du « civisme, de la citoyenneté, de la tolérance, de la paix et de la non-violence pendant la période électorale », en publiant « des articles de presse, des visuels et autres messages de sensibilisation dans ses colonnes ».

Des mots du Directeur de publication de la Nouvelle Tribune, Elom Attissogbé, au cours d'une conférence de presse ayant servi de cadre au lancement de cette initiative, en présence d'un représentant de la HAAC et de la Direction de la Formation civique, « on constate une effervescence particulière autour des élections présidentielles de 2020 dans notre pays. Dix candidats ont déjà exprimé officiellement leur intention de briguer la magistrature suprême. Et justement pour ces élections, notre rédaction veut interagir avec les populations en les sensibilisant sur les bons comportements, le civisme et la participation citoyenne pour des élections apaisées ».

A tout prendre, pour la présidentielle qui arrive, La Nouvelle Tribune n'entend plus voir les militants de différents partis politiques dont des candidats sont en lice pour ce scrutin, se rentrer dedans lors que les cortèges de leurs équipes de campagne auront à se rencontrer dans les villes et dans les rues de nos localités.