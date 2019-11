Algérie: Poursuite de l'action pour garantir aux enfants tous leurs droits consacrés dans la convention des droits de l'enfant

Alger — Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a insisté, mardi, sur la poursuite des efforts pour permettre aux enfants de jouir pleinement de tous leurs droits consacrés dans la Convention internationale des droits de l'enfant, dont l'Algérie et le reste des pays du monde célèbrent le 30e anniversaire.

Dans son communiqué, le CNDH a fait savoir qu'"il poursuivra son action afin de permettre à l'enfant de jouir pleinement de tous ses droits consacrés dans la convention, à travers "l'accompagnement des différents organismes internationaux de l'application de la convention et le suivi de la mise en œuvre des observations finales internationales et régionales sur les droits de l'enfant, outre l'exercice du pouvoir d'alerte précoce dans l'éventualité d'une violation des droits de l'enfant ou d'enregistrement de plaintes ou de doléances relatives à la violation de ces droits, ainsi que l'ouverture d'une enquête et l'émission d'un avis à ce sujet, puis le transfert du dossier aux autorités compétentes afin de prendre les mesures adéquates pour y mettre un terme et sanctionner leurs auteurs".

Outre la création de plusieurs mécanismes pour superviser la mise en œuvre de ses engagements internationaux, à l'instar de l'Organe national pour la protection et la promotion de l'Enfance (ONPPE), le CNDH a rappelé que l'Algérie avait ratifié la convention et deux autres protocoles y afférents et promulgué une série de textes notamment la loi 2015.

"La convention fait obligation à la famille, la société et l'Etat, chacun dans son domaine, à œuvrer à la protection de l'enfant et la promotion et l'activation de ses droits et rappelle l'ensemble des droits à garantir à l'enfant dont les droits à l'éducation, à la santé, à la libre expression", a ajouté le communiqué.

A cette occasion, le CNDH a affirmé que les organisations de la société civile activant dans le domaine des droits de l'enfant étaient "ses appuis sur lesquels il compte pour prêter assistance aux enfants, écouter leurs préoccupations et lutter contre les fléaux qui les menacent, pour que cet enfant, l'homme de demain, soit imprégné des valeurs de tolérance et celles de la glorieuse Révolution de novembre".