Algérie: UIP - Chenine appelle à introduire des réformes dans le système de l'ONU

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a appelé le Parlement international a lancer une réflexion sur l'introduction de réformes structurelles et fonctionnelles dans le système de l'Organisation des nations Unies (ONU), a indiqué, mardi, un communiqué de l'APN.

Intervenant lors des travaux de la réunion du comité préparatoire de la 5e Conférence mondiale des Présidents de Parlements, qui se tient à Genève, M. Chenine a présenté une série de propositions portant principalement sur la nécessité de réfléchir sur les moyens permettant de trouver l'équilibre entre les exigences des pays et les revendications des catégories de la société.

Il a également appelé "l'Union interparlementaire (UIP) à réfléchir à l'introduction de réformes structurelles et fonctionnelles dans le système de l'ONU, pour pouvoir assoir davantage de justice dans les relations internationales ".

La réunion a vu la présentation "d'une série de contributions par les parlements des Etats membres", l'objectif étant de parvenir, à travers cette réunion, de déterminer le thème principal et les sous-thèmes devant être soumis au débat lors de cette conférence devant se tenir en 2020, lit-on dans le communiqué. Outre la présentation des thèmes proposés par les pays membres, l'ordre du jour a porté, en outre, sur l'éventuelle introduction de thèmes supplémentaires, notamment, en ce qui a trait au " genre" et aux "perspectives des jeunes ", et ce en vue de sortir avec des recommandations en lien avec ces deux thèmes.

S'agissant des contributions des membres de la Commission, poursuit la même source, " elles se sont axées autour du développement de l'outil institutionnel, du renforcement du type de gouvernance et de la chaîne de valeurs parlementaires, outre l'importance d'introduire l'éducation démocratique dans les programmes d'enseignement, en y insistant sur les fondamentaux de la base démocratique, la prise de décision démocratique et du discours à tenir envers les jeunes et les femmes".

Outre l'impératif lutte contre l'extrémisme violent et le discours de haine, les contributions ont appelé l'Union interparlementaire (UIP), en tant qu'institution internationale en mesure de contribuer à la consolidation de la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux, à intervenir en vue de trouver des solutions aux problèmes internationaux.

Parmi la panoplie de solutions proposées figure également la nécessité d'inclure, dans les stratégies de l'UIP, les objectifs de développement durable (ODD) et les diverses mesures concernant le respect de l'environnement et le traitement des insuffisances enregistrées en matière de développement tout en boostant le commerce international.

Par ailleurs, certains participants ont proposé d'ouvrir les travaux des parlements au public dans l'objectif de redynamiser le principe de la transparence et permettre de bénéficier des expériences personnelles de présidents de parlements, notamment en ce qui concerne la dynamique de performance des parlements bicaméraux.

Enfin, les participants ont appelé l'UIP à encourager l'Etat de droit et le dialogue entre les différents acteurs ainsi que le respect du système juridique mondial à l'effet de préserver la paix et la sécurité internationales.