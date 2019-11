Congo-Kinshasa: Accord signé entre l'Institut Polonais de Géologie et le Centre de Recherches Géologiques et Minières

La signature de deux accords importants entre la République Démocratique du Congo et la Pologne a émaillé, ce mardi 19 novembre 2019, la mission de la Chambre de commerce polonaise en la RDC qui se déroule du 18 au 21 novembre à Kinshasa.

Au cours d'un Forum d'affaires chapeauté par l'Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI), il a été signé un protocole d'accord entre l'Institut Polonais de Géologie, qui emplit le rôle d'enquêtes géologiques et hydrogéologiques polonaises, et le Centre de Recherches Géologiques et Minières, établissement public congolais chargé de recherches en géosciences. Ainsi, les deux parties s'engagent notamment, à organiser conjointement des colloques, conférences et des travaux scientifiques de terrain et élaborer les orientations de la coopération à sui

vre à l'avenir. Le vice-ministre congolais aux Affaires étrangères était présent, au nom de l'ensemble du Gouvernement.

Aussi, un accord de coopération a été signé entre la Chambre de commerce polonaise représentée par son vice-président, Marek KLOCZKO et l'ANAPI par son Directeur Général adjoint, Mme Rose-Dorée BOKELEALE. A ce jour, la Pologne perçoit la RDC comme un partenaire commercial très attractif, a dit le vice-ministre de l'Environnement, Piotr Dziadzio. "Nous sommes conscients du grand potentiel de développement de la République Démocratique du Congo, qui résulte notamment, de la disponibilité de ressources importantes en ressources naturelles".

En fait, tout est parti de la mission de ciblage des investisseurs en Pologne effectuée par l'ANAPI en avril dernier. La partie polonaise s'était immédiatement intéressée par les nombreuses opportunités d'affaires en RDC dans divers secteurs.

Au fil du temps, tel que l'a expliqué Mme BOKELEALE, ces contacts ont été affermis et renforcés. Ce qui a conduit à la matérialisation ce jour de cette mission dont l'objectif principal consiste à faire la prospection des opportunités d'investissement en RD. Congo, sans toutefois omettre la possibilité de rentabiliser au maximum le présent événement, en vue de la découverte des débouchés pour la commercialisation des produits polonais sur le marché congolais.

"Il m'est utile de révéler que l'ANAPI est heureuse de tenir une rencontre d'affaires de cette envergure avec la Chambre de Commerce Polonaise qui est reconnue comme l'autorité suprême de l'ensemble des chambres opérant sur le territoire polonais et ayant en son sein des sociétés dont l'importance n'est plus à démontrer", a-t-elle déclaré. Cela permettra ainsi à la RD Congo d'attirer, au travers de cette Chambre, des Investissements directs étrangers et particulièrement des investissements polonais de taille dans plusieurs secteurs d'activités avec comme corollaires la création des richesses nationales et de nombreux emplois directs.

Une coopération et des relations scientifiques

Ce qui a conduit les parties à exprimer leur intérêt réel et leur ferme intention d'établir une coopération et des relations scientifiques et techniques dans le domaine des géosciences, sur base de l'équité, de la réciprocité et dans l'intérêt mutuel de deux pays.

Tel que mentionné dans le mémorandum d'accord, les activités de coopération proposées entre les parties englobent, entre autres, l'échange de connaissances scientifiques et techniques et d'expériences en matière de méthodes et de technologies de recherche, l'échange d'informations géologiques et scientifiques ainsi que des stratégies communes pour des actions communes dans des projets internationaux et des actions en sciences géologiques et le renforcement des capacités professionnelles des managers.

Il sied également de préciser que les activités à entreprendre par chaque partie seront menées conformément aux lois et règlements en vigueur des Etats de deux parties.

Mme le DGA de l'ANAPI, Rose-Dorée BOKELEALE, a affirmé que la RDC est prête aujourd'hui à recevoir les investisseurs Polonais pour développer les affaires. "Profitez des partenariats win-win avec le secteur privé congolais, voire l'Etat et autres entreprises du portefeuille. L'ANAPI, Guichet Unique en matière d'investissements en RDC, est disposée à vous accompagner pour la prospérité et la viabilité de vos affaires", a-t-elle lancé aux visiteurs.

Ce, avant de leur présenter les missions fondamentales de l'ANAPI à savoir, la promotion d'une image positive de la RDC, plaidoyer pour l'amélioration du climat des affaires, promotion des opportunités du pays et accompagnement administratif et services aux investisseurs.

RDC, terre d'opportunités

C'était au Pullman Hotel, en présence des opérateurs économiques Congolais, de l'Ambassadeur de la République de Pologne en Angola, du Directeur Général de la Chambre Polonaise de Commerce, des investisseurs Polonais mais aussi de la Chargée d'Affaires de la RDC en Pologne qui a bien vanté les diverses potentialités de cette nation au cœur de l'Afrique.

Par ailleurs, Mme Rose-Dorée BOKELEALE a émis le vœu qu'à l'issue de cette mission, la RDC abritera, dans les prochains jours, des investissements polonais opérant dans divers secteurs porteurs de croissance et que des partenariats d'affaires crédibles et responsables seront conclus entre la partie congolaise et la partie polonaise.

"La République Démocratique du Congo reste donc ouverte aux investissements polonais et est disposée à vous accompagner au travers de l'ANAPI, agence gouvernementale en matière de facilitation et d'accompagnement des investissements tant nationaux qu'étrangers, pour que la présente mission d'affaires soit véritablement couronnée de succès et qu'elle éclaire davantage votre lanterne afin que vous sachiez que vous n'avez plus de temps à perdre et que vous sentiez la nécessité de lancer un premier pas aussitôt après votre retour en Pologne", souligne-t-elle.