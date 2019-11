Afrique de l'Ouest: Le Directeur Général de GIM-UEMOA, Blaise AHOUANTCHEDE fait son pot d'au revoir

La journée du mardi 19 novembre 2019 a été marquée par une cérémonie conviviale entre le banquier béninois Blaise AHOUANTCHEDE, Directeur Général de GIM-UEMOA et ses amis et collègues du secteur financier et bancaire.

Tout le ghota financier était là. Experts, fiscalistes, banquiers, auditeurs et bon nombre de patrons d'institutions bancaires de la sous-région ont fait le déplacement à Dakar pour témoigner leur amitié à Blaise AHOUANTCHEDE, autour d'un pot d'au revoir donné à l'occasion de son départ à la tête de GIM-UEMOA (Groupement Interbancaire Monétique de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine).

GIM-UEMOA est un organisme régional, mis en place en 2003 par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Communauté bancaire. Il compte plus de 110 membres qui sont établissements bancaires, postaux et financiers.

Le GIM-UEMOA gère les paiements électroniques (monétique) et assure le traitement et la compensation des opérations interbancaires de ses membres déjà interconnectés à la plateforme.

Le béninois Blaise AHOUANTCHEDE, qui traîne une forte réputation de banquier discret, calme et courtois dans le milieu financier de la zone Uemoa était aux commandes de cet organisme régional plus d'une quinzaine d'années.

Qui va maintenant lui succéder ? Son départ intervient dans un climat de succession un peu "agité" avec l'arrivée d'un nouveau directeur général adjoint, l'Ivoirien Meyaning COULIBALY.

Ce dernier a-t-il le coffre adéquat pour succéder à Blaise AHOUANTCHEDE, s'interrogent beaucoup de spécialistes pointus du milieu bancaire.

Des indiscrétions font état aussi de rapports froids entre le désormais ex-patron de GIM-UEMOA et le malien Oumar Tatam LY, Président du Conseil d'Administration de l'institution. Une information qui reste à être confirmée par les deux intéressés.

Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, Blaise AHOUANTCHEDE entend prendre une année sabbatique avant de décider sur sa vie post GIM-UEMOA. Bon vent l'artiste Blaise!