Cote d'Ivoire: "Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance" - La 3e édition du dîner-gala de distinction prévue, en décembre

La troisième édition du Diner Gala de "l'Observatoire Africain pour la Promotion de la Bonne Gouvernance" se déroulera, le vendredi 13 décembre l'hôtel Pullman d'Abidjan Plateau, rapporte un communiqué de l'Observatoire.

Il faut noter que cette cérémonie sera rehaussée par la présence effective de plusieurs autorités. Présidé par Diawara Mamadou, premier vice-président de l'Assemblée Nationale, doyens des députés de Côte d'Ivoire ce dîner-gala est parrainé par les ministres Légré Philippe et Ally Coulibaly de l'intégration africaine.

Après les éditions 2017 et 2018, la troisième, celle de 2019 est encore placée sous le signe de l'excellence et le mérite.

Le jury essentiellement composé de professionnels des médias a sélectionné les meilleurs acteurs de l'Afrique de l'Ouest et du centre, chacun dans son domaine d'activité.

Ainsi, M. Issiaka Savané, Administrateur provisoire de l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit (Unacoopec.Ci) recevra le « Prix du meilleur manager de Micro Finance de Côte d'Ivoire ». Crée en 1976, l'Union est la pionnière de la microfinance en Côte d'Ivoire en matière d'inclusion financière.

Placée sous administration provisoire en 2012 suite à l'audit de la banque centrale, le diagnostic de cette structure était relativement critique.

La stratégie de M. Savané a consisté en un plan de management dont le but était de sauver le principal outil d'inclusion financière en Côte d'Ivoire et de lui permette de regagner la confiance de l'Etat et des partenaires nationaux et internationaux.

Au plan organisationnel, il a procédé à l'amélioration efficience du réseau, avec désormais 24 organes locaux de décision et de surveillance contre 123. En plus des 131 points de service pour une zone d'opération urbaine, semi urbaine, rurale.

Au plan financier, il a procédé au relèvement progressif de la part sociale, la contribution exceptionnelle des sociétaires. Et la mise en place de la Part Social Privilégiée. Des efforts qui ont permis au 31 mars 2019 d'enregistrer 102, 564 milliards de F CFA soit 179, 936,842 $ US.

Des personnalités qui se sont distingués au cours de l'année 2019 ont retenu l'attention du jury. Le ministred'Etat Gilbert Koné Kafana député-maire de Yopougon recevra le "Prix du meilleur conseil municipal du District d'Abidjan".

Le jury explique qu'il le doit à l'assainissement de sa commune qui a aujourd'hui fière allure. Le "Prix du meilleur promoteur de la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire", sera décerné à Yéo Adama Benoît, Directeur général IDT.

De nombreuses personnalités acteurs du développement seront distingués. Il s'agit de Sangaré Sidiki Boubacar Président Afrique, représentant résident Côte d'Ivoire du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest, (RCEEDAO), Assi Patrick René Paul (PDG de Logis-Ci), le colonel Dibi Niagne Martin (DG du Ciapol), César Aka Khie (PDG de la société Envipur), Silvain Gotta (DG du Groupe Sipra).

Au titre des lauréats figurent Sarrahn Ouattara (DG Anaged). Le jury estime que grâce à ces actions Abidjan est redevenu une ville très propre avec des services de nettoyages des rues quasi quotidienne 24h/24h.

D'autres lauréats, Docteur Boris Paul Émile DG du groupe Novamed qui compte 300 médecins privés et 12 établissements sanitaires ; Mme Tiguidanké Camara présidente fondatrice de Tigui Mining Groupe (TMG), la seule femme exploratrice de Diamant et Or en Afrique de l'Ouest ; Guillaume Liby DG de GroFin Côte d'ivoirespécialisée dans le financement des PME ; Mme Assemian Blanche Auxence directrice général de labelle transport ; Fonde Kaera PDG de Kaera cosmétique ; Eneste N'guessan Kouadio (chef des opérations de la brigade de répression des infractions au code minier ivoirien) ; Méité Yaya (Dfc de la Société des Transports d'Abidjan (SOTRA) ; Atsin Yao Léon (Directeur Exécutif du Firca) ; Alex Yao (DG de la société Sotrad boys) ; Jean Blé Guirao (DG du Crou-A d'Abidjan) ; Professeur Coulibaly Lacina (Président de l'université de Man) ; Ouattara Lakoun (ex-DG de la Confédération Générale des Grandes Entreprises de Côte d'Ivoire ) et Seu Tia (DG de Labogem Côte d'Ivoire).

A l'international, le jury a distingué Jean Jacques Bouya ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des grands travaux du Congo Brazzaville, Roland SOW PDG du Groupe Sissiman à Bobo-Dioulasso et Bangré Norbert dit "américain" le cireur de chaussure devenu multimillionnaire. Il viendra de Ouagadougou.