Madagascar: Salon de l'étudiant à l'Esplanade Ankatso - Informations, conseils et orientation pendant trois jours

Quelles études et quelle formation pour quelle profession ? A ces questions, le salon de l'Etudiant 2019 qui se tient à partir de ce jour à Ankatso propose le maximum de réponses aux nouveaux bacheliers, arrivés aux portes des universités.

Sitôt les résultats de la deuxième session exceptionnelle du baccalauréat 2019 publiés, il est déjà temps pour les nouveaux bacheliers désirant poursuivre des études supérieures, de fixer leur choix sur le parcours à suivre et l'établissement de formation où ils devront s'inscrire. Le Salon de l'Etudiant - édition 2019, qui ouvre ses portes ce jour à l'Université d'Antananarivo, est une opportunité pour ces futurs étudiants de trouver des réponses à leurs questions. Jusqu'au 22 novembre 2019, ce salon offre aux nouveaux bacheliers, la possibilité de s'informer sur les parcours de formation existants à l'Université d'Antananarivo, fréquentée chaque année par plus de 35.000 étudiants issus des quatre coins de Madagascar. Il y a fort à parier que ce salon connaîtra cette année encore, une forte affluence au regard du nombre de nouveaux bacheliers chaque année.

Mentions et parcours. Les dix établissements de formation de cette université publique de la capitale accueilleront les visiteurs sur l'Esplanade d'Ankatso où, chaque établissement exposera les détails sur les mentions et parcours de formation. Cinq facultés (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines ; Faculté de Droit et des Sciences Politiques ; Faculté d'Economie - de Gestion - et de Sociologie ; Faculté de Médecine ; Faculté des Sciences) ainsi que l'Ecole Normale Supérieure, l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo, l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques ; et les Instituts d'Enseignement Supérieur de Soavinandriana Itasy (IESSI) et d'Antsirabe Vakinankaratra (IESAV), mais également le Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar (CNTEMAD), l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN), l'Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo (IOGA), érigeront leurs stands sur l'Esplanade pendant les trois jours que dureront le salon. Ces établissements livreront les détails sur les divers parcours et mentions existants, les modes d'admission, les débouchés vers de futures professions, conformément au thème choisi pour le salon : « S'informer pour s'orienter : quelle profession ? ». Un livret est disponible pour servir de guide pour l'étudiant.

Test d'orientation. Par ailleurs, une série de conférences se tiendra au Grand Ampithéatre Ex-DEGS, en vue d'orienter et de conseiller les bacheliers vers les formations offertes par chaque établissement. Les offres de formation et le programme de la série de conférences sont déjà disponibles sur le nouveau site web de l'Université d'Antananarivo. Ce site web (www.univ-antananarivo.mg )fait justement peau neuve, s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de communication institutionnelle. Ce nouveau site web de l'Université d'Antananarivo propose son module d'orientation scolaire et professionnelle, disponible en version desktop, tablette, et smartphone. Un test d'orientation en 15mn, plus de 1000 fiches métiers, et plus de 250 parcours de formation y sont répertoriés. De même, l'organisation des tests et concours d'entrée dans tous les établissements sera à jour dans le site web, et la page Facebook - Les Infos de l'Université d'Antananarivo.

Animations. Les visiteurs auront également l'occasion de découvrir la vie universitaire à travers des animations artistiques et pédagogiques, sous la direction de l'Office du Sport et de la Culture. De même, des prestations artistiques sont organisées par diverses associations pédagogiques. Pendant les trois jours de salon, la Radio Université Ambohitsaina 107FM, diffusera des émissions d'orientation, musicales, et humoristiques, dont une partie sera diffusée au podium érigé à l'occasion du Salon de l'Etudiant 2019.

