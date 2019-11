Madagascar: EPP Ambohitrarahaba - Des lots de fournitures pour les élèves

Encore une fois, l'association réunionnaise, « Les Amis de l'EPP d'Ambohitrarahaba » vient de gâter les élèves de cette école publique le lundi 18 novembre. En effet, par le biais de son représentant à Madagascar, Randimbison Rakotonirina, cette association a fait un don de fournitures scolaires, de bureau, d'hygiène et de propreté, ainsi que des ustensiles de cuisine.

Ce n'est plus une surprise pour les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes ou le personnel de l'école primaire publique Ambohitrarahaba, puisque cette association n'en finit pas avec les actions sociales et les aides depuis 2001. On peut parler par exemple de la dotation de matériels pédagogiques modernes incluant des ordinateurs, un téléviseur grand écran, des livres scolaires et une bibliothèque. Il y a également les soins médicaux de base pour les élèves, l'allocation financière pour le fonctionnement de la cantine, les quatre repas gratuits par semaine pour les élèves, la construction d'un réfectoire, les compléments de salaires pour les enseignants FRAM et bien d'autres encore. Toujours dans l'objectif de permettre aux élèves de suivre une scolarité primaire dans les meilleures conditions possibles, l'association « Les Amis de l'EPP Ambohitrarahaba » a procédé lundi à une remise de fournitures scolaires d'une valeur de 19 500 000 fmg, des fournitures de bureau d'un montant de 5 000 000 fmg, des fournitures d'hygiène et de propreté qui ont coûté 9 000 000 fmg, ainsi que des ustensiles de cuisine d'une valeur de 2 500 000 fmg. En tout, ces divers équipements et fournitures ont coûté 36 000 000 fmg.

Un kit par élève. Lundi, chaque élève de ladite école a donc reçu des cahiers selon ses besoins, des stylos toutes couleurs, un crayon, une brosse à dents, une savonnette et de quoi grignoter (biscuits, bonbons, yaourt et jus). Pour cette nouvelle année scolaire, le montant total des financements alloués par l'association « Les Amis de l'EPP Ambohitrarahaba s'élève à plus de 115 millions fmg, de quoi ravir les bénéficiaires ,et ce sans compter la prise en charge de la réalisation des nouveaux bâtiments pour un montant de 164 000 000 fmg.