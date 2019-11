Madagascar: Des Barea qui ont - tenu leur rang

Ils nous ont encore comblés. Les Barea ont honoré leur rang en marquant de nombreux buts et en nous offrant du beau jeu.

Les joueurs malgaches n'ont laissé aucun répit à leurs adversaires nigériens qui ont passé leurs temps à courir après un ballon insaisissable. Les quelques supporters malgaches présents dans le stade n'ont pas boudé leur plaisir et ont exulté comme tous leurs compatriotes de la Grande île. Les Barea sont bel et bien là et il faut compter avec eux.

Le match de dimanche dernier avait laissé sur leur faim, les férus de football. Mais la victoire, même sur un score de 1 à 0 était belle. Cependant, c'est bien le coaching de Nicolas Dupuis qui a été payant. L'entraîneur a parfaitement su gérer la situation en ménageant ses joueurs en prévision du match au Niger. Les joueurs ont conservé toutes leurs forces pour ce rendez-vous important. Bolide et ses camarades ont répondu présents et ont montré toute l'étendue de leurs talents. Nos joueurs ont littéralement baladé leurs adversaires qui ont fait illusion durant les premières minutes. Leur premier but a réveillé les Malgaches qui ont renoué avec ce football fringant ayant fait leur réputation. Il n'y eut alors plus qu'une seule équipe sur le terrain.

Bolide, Anicet, Carolus et Jeremy Morel ont littéralement dynamité une défense adverse fébrile. Le coach a parfaitement managé son équipe. La victoire est là et le score est lui aussi historique puisque c'est le nombre de buts le plus élevé d'une équipe nationale malgache à l'extérieur. Le contrat est largement rempli. Madagascar a six points et est en tête de sa poule. Le rang des Malgaches dans la hiérarchie du football continental est maintenu. Une page est tournée et il faut maintenant penser aux prochains matches. Ce sera au mois d'août contre la Côte d'Ivoire, puis contre l'Ethiopie.