Congo-Brazzaville: Livre - Richard Ossoma-Lesmois honore la mémoire d'Antoine Ndinga Oba

L'illustre personnage congolais fait l'objet d'un ouvrage de Richard Ossoma-Lesmois, avec la collaboration de Eugène Mungala, et préfacé par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

"Antoine Ndinga Oba. Homme de terroir, éducateur, diplomate, africanité au Congo-Brazzaville 1941-2005" a été publié dans la collection de Graveurs de Mémoire de L'Harmattan, dédiée à l'Afrique subsaharienne, notamment au Congo Brazzaville. A en croire l'auteur, cet ouvrage satisfait à un vœu, allègeant une charge morale portée par des enfants héritiers et orphelins du fait de la nature. Grâce aux conservateurs des feuilles frappées par le coup du temps, des lignes honorant la mémoire d'Antoine Ndinga Oba affluent alors rapidement.

« Quand je ne serai plus là, il faut que tu rencontres Henriette. Donne-lui ce document. Qu'elle le publie ! », confie le professeur émérite Asindé Mungala à son fils Apendey.

Richard Ossoma-Lesmois affirme qu'il a fallu rassembler les documents nécessaires, recueillir d'autres témoignages inédits émanant d'amis et collègues ministres ou ambassadeurs pour une corrosion de bienveillance envers l'homme d'Etat. D'ailleurs, constate-t-il, l'oraison du chef de l'Etat à l'égard, à la fois de son ministre, son ambassadeur et membre de famille, rentre dans la série de ces témoignages.

« Qui mieux qu'Antoine, homme de lettres et grand pédagogue, pouvait comprendre les attentes du président de la République et les réaliser ? », s'interroge Rodolphe Adada, actuel ambassadeur du Congo en France, puisant dans ses souvenirs d'ancien ministre des Affaires étrangères et de la Francophonie.

En avance sur son temps pour la protection des minorités et la nécessité d'apporter à la mondialisation une âme de paix et de culture, Antoine Ndinga Oba a réformé le système éducatif, défendu le rayonnement culturel de l'Afrique et les idéaux de l'Unesco, et augmenté la visibilité internationale du Congo-Brazzaville.

Juriste de formation, l'auteur Richard Ossoma-Lesmois est diplômé de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Sa passion pour les belles lettres illustre l'incroyable éclectisme de l'agent de maîtrise qui signe également romans et pièces de théâtre.

