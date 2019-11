Cote d'Ivoire: Journée mondiale de l'enfance - Les enfants prennent les commandes et le monde passe au bleu

Chaque 20 novembre, le monde commémore l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant en célébrant la journée mondiale de l'enfance. Pour l'occasion, UNICEF invite la Côte d'Ivoire et le monde entier à passer au bleu et à laisser les enfants prendre les commandes des médias, des sports, des arts, des entreprises et mêmes des gouvernements, pour faire entendre leur voix et faire part de leurs préoccupations.

Pour UNICEF, la journée mondiale de l'enfance est une journée pour et par les enfants, pendant laquelle ils nous rappellent qu'eux aussi ont des choses à dire sur les décisions qui les touchent et qui concernent leur avenir.

Depuis New York, Hans, 13 ans, jeune reporter de la ville de Soubré, s'adressera à l'Assemblée générale des Nations Unies : « Je souhaite que chaque enfant et adolescent aie la possibilité de faire entendre sa voix auprès des décideurs sur tous les enjeux les concernant à travers des discussions ouvertes dans leur communauté ou leur école. »

Cette année est une édition spéciale de la journée mondiale de l'enfance car elle marque le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant.

« L'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant il y a 30 ans a permis de réaliser des progrès importants. Cependant, beaucoup trop d'enfants restent en marge, surtout parmi les plus pauvres et les plus vulnérables.

En plus des défis persistants dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'éducation et de la protection de l'enfance, les enfants d'aujourd'hui doivent aussi composer avec de nouvelles menaces, telles que les changements climatiques. » a déclaré Marc Vincent, Représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire.

Voici quelques-unes des initiatives organisées en Côte d'Ivoire :

Les Ministres de la Défense, des Eaux et Forêts, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, de l'Hydraulique, de la Santé et de l'Hygiène Publique, de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique donneront les commandes aux enfants et entendront leurs préoccupations.La préfecture d'Abidjan et la permanence du député de Cocody accueillera aussi des enfants.

Dans les médias, les enfants prendront les commandes de l'émission c'midi, du JT de 13h sur la 1ère Chaîne RTI, de Radio Côte d'Ivoire et de Fréquence 2. Ils feront entendre leurs voix à la Radio de la Paix et sur Trace FM.

Dans le domaine des arts et du divertissement, la rappeuse NASH, ambassadrice d'UNICEF Côte d'Ivoire a donné un concert gratuit pour les enfants de la rue.

Lors d'un match de football, les enfants ont joué contre des célébrités telles que Magic System, Safarel, Kedjevara et TNT.

Toute la journée, les U-Reporters de Côte d'Ivoire poseront des actions pour un changement positif dans leur communauté afin de venir en aide aux enfants.

Les enfants prendront aussi les commandes du bureau de l'UNICEF et ONU SIDA en Côte d'Ivoire.

Le Sofitel Hôtel Ivoire est passé au bleu pour manifester son engagement pour les droits de l'enfant.