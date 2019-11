Angola: Quinze ministres africains à la réunion du CPS à Luanda

Addis — Au moins quatre-vingts entités dont 15 ministres des Affaires étrangères des États membres du Conseil de paix et sécurité (CPS) de l'Union africaine, ainsi que ceux du Mali, du Niger, de la RCA et de la RDC (non membres) participeront à la cérémonie d'ouverture de la réunion de cet organe que Luanda accueille le 5 décembre.

Cette information a été fournie lundi à Addis-Abeba par le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Francisco da Cruz, lors d'une séance du CPS sur la préparation de l'événement ministériel, qui se tiendra dans la capitale angolaise.

Sous le slogan "Réconciliation nationale, rétablissement de la paix, sécurité et reconstruction de la cohésion en Afrique", cet événement marquera le début de la présidence tournante de l'Angola du CPS.

Les chefs des diplomaties du Mali, du Niger, de la RCA, de la RDC, outre l'Algérie et le Rwanda (membres du CPS), ont été invités à cet événement pour transmettre les expériences de leurs pays liées au thème de la réunion.

Francisco da Cruz a souligné que la réunion de Luanda se tiendrait dans le cadre de la politique de l'UA sur la reconstruction et le développement post-conflit, menant à des politiques et stratégies de consolidation de la paix et de la promotion du développement durable.

Le mandat actuel de l'Angola (élu en janvier 2018) prend fin en mars 2020.

Le Conseil de paix et de sécurité, principal organe chargé de garantir la paix et la sécurité sur le continent, comprend 14 autres États, à savoir l'Algérie, le Burundi, le Djibouti, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, le Maroc, le Nigéria, le Rwanda, la Sierra Leone, le Togo et le Zimbabwe.