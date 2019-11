Angola: La ministre de la Culture annonce FENACULT pour 2020

Luanda — La ministre de la Culture, Maria da Piedade de Jesus, a annoncé mardi à Paris que le Festival national de la culture (Fenacult) aurait lieu en 2020, dans le cadre des célébrations du 45e anniversaire de la proclamation de l'indépendance nationale.

Selon la ministre qui s'exprimait lors du Forum des ministres de la culture, dans le cadre de la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO, le festival comprendra un colloque sur la culture nationale, en vue de mettre à jour la politique culturelle.

«La Politique culturelle, en tant que vecteur de paix pour renforcer les relations intercommunautaires et internationales, promeut le dialogue interculturel et interconfessionnel ainsi que la diversité culturelle en vue de soutenir la consolidation de la paix et la prévention des conflits et de mettre en place des communautés solidaires et résilientes, de lutter contre la destruction délibérée du patrimoine culturel et le trafic illicite de biens culturels (... ), renforce le tourisme culturel qui soutient, protège, promeut et valorise le patrimoine culturel», a-t-elle déclaré.

La deuxième édition de Fenacult, qui s'est déroulée du 30 août au 20 septembre 2014, a permis de promouvoir la cohésion, l'unité et la diversité culturelle de l'Angola, ainsi que de préserver et de diffuser l'identité nationale. La première édition a eu lieu en 1997.