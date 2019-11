Algérie: Cyclisme / Championnats arabes 2019 - L'Algérie présente avec 24 athlètes à Alexandrie

Alger — Vingt-quatre cyclistes, dont six dames, représenteront l'Algérie aux Championnats arabes sur route, catégories cadets, juniors et seniors, prévus du 30 novembre au 6 décembre à Alexandrie (Egypte), a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC).

"La délégation algérienne sera scindée en deux groupes pour rejoindre le Caire. Le premier départ est prévu le 28 nombre et le second, le surlendemain, 30 novembre. La première partie du voyage Alger-Le Caire se fera par avion, alors que la deuxième partie Le Caire - Alexandrie se fera par route" a-t-on encore précisé de mêmes sources.

En 2017, l'Algérie avait été sacrée championne arabe avec 10 or, 4 argent et 3 bronze devant l'Egypte, pays organisateur, ayant glané 5 or et 4 argent.

En 2018, chez-elle à Mostaganem, l'Algérie a également terminé première au tableau général des médailles, avec 8 or, 10 argent et 5 bronze, devant l'Egypte (6 or, 1 argent et 1 bronze).

La sélection algérienne se trouve actuellement en stage bloqué à Biskra, pour peaufiner sa préparation en prévision de ces Championnats arabes.