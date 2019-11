Algérie: Le "Mouggar", amorce d'une véritable coopération avec les pays africains voisins

Tindouf — La manifestation économico-commerciale "Mouggar" constituait l'amorce d'une véritable coopération avec les pays africains voisins, ont estimé mercredi les participants à une rencontre sur "les perspectives d'investissement à Tindouf, au lendemain de l'ouverture du poste frontalier algéro-mauritanien "Mustapha Benboulaid".

Les participants (universitaires, chercheurs et opérateurs) à cette rencontre tenue au Centre universitaire de Tindouf ont mis l'accent sur l'importance de ce type de manifestations économiques et leurs retombées positives sur la promotion de l'investissement, qu'il soit local ou en faveur des pays africains voisins.

Cette manifestation économique et commercial e, qui sera accueillie à l'avenir par d'autres pays africains et qui est appelée à contribuer à la consolidation de l'accroissement de leur PIB, "doit amener les différents partenaires vers des initiatives entrepreneuriales hors secteur des hydrocarbures", a-t-elle souligné lors de cette rencontre initiée par la Chambre de Commerce et d'Industrie "Tafakoumt" de Tindouf.

L'intervenante a également mis en exergue le rôle important des zones frontalières ainsi que du poste frontalier pour la promotion du produit local et l'attrait des investissements vers la wilaya de Tindouf.

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie "Tafakoumt", Nouh Abiri a présenté, de son côté, le poste frontalier algéro-mauritanien comme étant un élément ayant favorisé la relance du "Mouggar" et dont il est attendu une contribution à la dynamisation des échanges commerciaux avec les pays de l'Afrique de l'Ouest.

Il a, dans le même cadre, mis en avant l'importance de la réalisation d'une route reliant ce poste frontalier à la ville de Zouiret (Mauritanie) afin d'impulser les échanges bilatéraux.

Une centaine d'opérateurs d'Algérie et de pays africains voisins (Mauritanie, Mali, Niger et République arabe sahraouie démocratique) prennent part à la manifestation économique "Mouggar" (Tindouf, 16-23 novembre).

Pour les organisateurs, ce rendez-vous économique constitue une opportunité de développement des échanges commerciaux, de mise en place à Tindouf d'une plateforme logistique permettant de réunir les conditions nécessaire au transport de marchandises, à leur stockage et aux procédures douanières afférentes, en plus de générer des ressources à la commune de Tindouf et d'offrir aux opérateurs algériens un cadre de promotion de la production nationale à l'export.

Le "Mouggar" est organisé conjointement par la société algérienne des foires et exportations (Safex), le groupe de transport de marchandises et de logistique (LogiTrans) et les Chambres de Commerce et d'industrie des pays participants.