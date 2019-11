Soudan: Le Darfour appelle les Etats-Unis à soutenir la Paix et les Réconciliations

Al-Fâcher — Le Gén. Malik Al-Taieb Khojali, Wali de l'Etat du Nord-Darfour, a appelé les Etats-Unis à soutenir les efforts de son Gouvernement pour mener à bien les Réconciliations Sociales et les efforts de Paix dans le pays.

Cela s'est produit lors de la réunion d'information qu'il a remise Mardi dans son bureau au Siège du Gouvernement de l'Etat à Al-Fâcher au Chargé d'Affaires Américain à Khartoum, Brian Shukan, actuellement en visite cet Etat, en présence de membres du Comité de Sécurité de l'Etat.

Le Wali a informé le Diplomate Américain et la délégation accompagnante de la Situation Politique, Sécuritaire et Humanitaire dans le pays après les récents Evénements Politiques qui y survenus et l'Avènement de la Révolution.

Il a affirmé que son Etat entretenait la stabilité au niveau interne et avec les pays voisins, grâce aux efforts déployés par toutes les Forces Régulières, en particulier les Forces de Soutien Rapide (FSR).

Il a souligné que le Changement Politique avait contribué à renforcer la Stabilité de la Situation en matière de Sécurité dans son Etat, considérée comme la meilleure depuis l'Eclatement de la Guerre en 2003.

Le Gén. Khojali a exprimé sa gratitude au Peuple et au Gouvernement Suédois pour les efforts déployés par les Etats-Unis, via ses Partenaires, notamment l'ONU et les Organisations Internationales, en vue de l'Extension de l'Assistance Humanitaire aux Personnes Déplacées.