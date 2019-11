Congo-Brazzaville: 36e prix du jeune écrivain - Dépôt des candidatures avant le 5 février 2020

Le concours est destiné à tout candidat, âgé entre 16 et 26 ans, ayant une grande passion pour l'écriture et qui rêve d'être lu et publié à travers le monde.

Le Prix du jeune écrivain (PJE) récompense des œuvres de fiction (nouvelles, contes ou récits) écrites en langue française, en prose, par de jeunes auteurs de toutes nationalités. A l'exception des premiers prix, les anciens lauréats peuvent participer une nouvelle fois, s'ils remplissent les conditions.

En s'inscrivant au concours, chaque participant garantit l'originalité du texte dont il est l'auteur. Tout emprunt à des textes déjà publiés, y compris dans des journaux ou des magazines, ou diffusés sur internet, doit être expressément signalé. Et, au moment de l'inscription, le texte doit n'avoir jamais été soumis au PJE ni primé par un autre jury ; car les décisions du jury sont sans appel.

Pour postuler, le candidat ne peut envoyer qu'un seul texte ( deux mille cinq cents mots à six mille huit cents mots) au format word, openoffice ou libre office.

Le texte doit être rédigé en timen new roman (taille 12 / interligne 1,5 / marges 1,5 cm de chaque côté). Les pages doivent être numérotées et le titre est indispensable. Pour respecter l'anonymat, le candidat ne doit mentionner ni nom d'auteur ni signature, ni illustration.

Les candidats français, quel que soit leur lieu de résidence, paieront vingt euros comme frais d'inscription et ceux-ci, non remboursables, sont à régler via le site internet. Cependant, les candidats étrangers (quel que soit leur lieu de résidence) sont exonérés des frais d'inscription.

Après inscription, chaque candidat recevra un accusé de réception puis une attestation de validation avec un numéro d'enregistrement (délai légal d'obtention de l'attestation quinze jours environ).

Tout texte non conforme est mis hors concours. Le règlement complet du concours est consultable en ligne où se font toutes les inscriptions à l'adresse : https://www.pjef.net/inscription/inscription-au-prix-du-jeune-ecrivain.

Le jury du PJE, composé d'écrivains francophones, se réunira à Paris, en septembre prochain, et sélectionnera les textes lauréats en vue d'établir le palmarès. La remise des prix, quant à elle, interviendra en mars 2021.

S'agissant des prix, le concours du jeune écrivain prévoit pour récompenses des lauréats, entre autres, publication des nouvelles primées dans un recueil, aux éditions Buchet Chastel ; des invitations en France, des voyages, des lots de livres, des ateliers d'écriture, etc.

Notons que l'association Prix du jeune écrivain est soutenue par les ministères de l'Education et de la Culture de France, des organisations francophones internationales, des collectivités territoriales, le département de Haute-Garonne et la ville de Muret, siège de l'association (31).

Depuis 1984, date de sa création, l'association promeut la littérature auprès de la jeunesse francophone de différentes façons : rencontres littéraires avec les écrivains et les lecteurs, festival de théâtre et musique gratuit, ateliers d'écriture encadrés par les écrivains et rendez-vous culturels pendant l'année - en partenariat avec la ville de Muret.