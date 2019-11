Afrique: La France travaillera pour la durabilité des villes africaines

Luanda — Le gouvernement français est intéressé à collaborer avec les secteurs privé et public des États africains pour développer, de manière durable et plus écologique, le villes africaines, a annoncé mercredi l'ambassadeur de France en Angola, Sylvain Itté.

Le diplomate français a exprimé cette intention aux journalistes à l'issue d'une réunion avec des hommes d'affaires angolais dont le but était d'annoncer le sommet Afrique-France, qui se tiendra du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux, sur le thème «La ville durable».

Selon l'ambassadeur, le président Emmanuel Macron a décidé de convoquer un sommet des chefs d'État pour traiter des aspects d'intérêt commun, en mettant l'accent sur la durabilité des villes africaines.

Il a expliqué que le sommet visait à identifier les besoins des villes africaines, telles que Luanda, à connaître les priorités de l'Etat, à rendre la ville durable, ainsi qu'à évaluer les capacités d'investissement et la volonté des entreprises partenaires françaises et africaines de participer à son développement.

L'objectif de cette conférence internationale, a-t-il ajouté, est de présenter le projet global français au monde économique africain, dans un forum réunissant des représentants de plus de 500 entreprises françaises et africaines et des milliers d'invités, pour aborder des questions relatives à la sécurité, à la santé et à l'assainissement, aux transports en commun et autres.