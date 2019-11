Afrique: Lomé Fight Night acte 6, ce samedi 23 novembre

LOME FIGHT NIGHT 6, un évènement sportif présenté par le club PITBULL gym de Lomé. Le boxeur togolais Christ Franck, alias the Beast, défend son titre au cours de la 6e édition de 'Lomé Fight Night' qui se déroule le 23 novembre.

PITBULL gym de Lomé organise pour la sixième fois son gala de MMA ce samedi 23 novembre à l'hôtel ONOMO. Sept combats sont au programme, dont le Main Event opposera le togolais Christ Franck au Nigérian Jude Chibuzo Ezugwu. Avant cela, il y aura eu plusieurs combats dont les combattants viennent de plusieurs pays.

« On veut que Lomé soit la plaque tournante pour le combat tant le MMA ou la boxe thaï. Pour le 23 novembre on a la 6e édition de 'Lomé Fight Night' qui va toujours se dérouler à l'hôtel Onomo. Cette fois-ci on a invité huit pays. Le Brésil, le Canada, la Cote d'Ivoire, le Ghana, le Nigéria, le Cameroun, l'Allemagne et évidemment le Togo seront représentés », a confié le promoteur de l'évènement, Henry Jallah.

Cette 6ème édition de Lomé Fight Night sera qualification pour le championnat du monde de boxe thaï qui se déroulera en Thaïlande. « La nouveauté pour cette édition est qu'il y aura beaucoup de combattants pour la qualification pour le championnat du monde de boxe thaï. On a plein de boxeur togolais qui combat dans la catégorie professionnelle qui vont postuler pour une place au championnat du monde », a confirmé Henry Jallah.

Le propriétaire de PITBULL gym de Lomé et promoteur de Lomé Fight Night n'a pas manqué de dresser le bilan des 5 précédentes éditions. « Ce n'était pas facile mais le peuple togolais commence à s'intéresser de plus en plus. Les gens commencent à découvrir de plus en plus l'importance de ces sports de combat. »