Soudan: Jérémie appelle les mouvements armés en attente à rejoindre le processus de paix

Khartoum — - Le Représentant Spécial Conjoint de la Mission des Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour (MINUAD), Jeremiah Mamabolo, a appelé les Mouvements Armés qui ne se sont pas Associés au Processus de Paix à saisir cette opportunité historique de Table de Négociation.

Lors d'une conférence de presse tenue Mercredi dans les Locaux du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à Khartoum, il a souligné les Possibilités Réelles offertes par la Révolution de Décembre de réaliser une Paix Juste et Globale au Darfour et dans l'ensemble du Soudan.

Il a exprimé l'espoir que les Négociations offriraient des Chances Egales d'écouter tous les Points de Vue et de faire des Concessions dans l'Intérêt du Peuple Soudanais et de ses Aspirations à la Liberté, à la Paix et à la Justice.

Jeremiah a souligné la nécessité d'une Coopération entre le Gouvernement et les Groupes Armés avec l'ONU et les Travailleurs du Secteur Humanitaire pour accéder aux Zones Reculées du Darfour afin de garantir l'Acheminement de l'Aide Humanitaire dans les Délais et de manière Efficace.

Il a déclaré que la Question du Retour des Personnes Déplacées dans leurs Régions restait un Sujet de Préoccupation, ajoutant que tout Accord de Paix Obtenu Constituerait un Premier Pas.