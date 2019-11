Ile Maurice: Appel à candidatures - De nouveaux postes pour le métro qui font rêver plus d'un

Il ne reste encore que quelques jours à ceux qui souhaitent s'engager auprès de Metro Express Ltd (MEL) pour prétendre aux 11 différents postes qu'elle propose. Et hormis des techniciens et ingénieurs, qui requièrent certaines qualifications spécifiques, MEL est aussi en quête de steward et de ticket inspector. Cinq stewards et neuf inspecteurs, plus précisément. Toutefois, ils sont nombreux à avoir postulé et la sélection devrait s'avérer difficile.

Mais quels sont les rôles du steward et du ticket inspector au juste ? Le steward aura pour responsabilité l'ensemble des opérations de la station et du service clientèle, c'est-à-dire d'assurer la sécurité des opérations, explique-t-on. Il devra aussi assister les passagers à bord du train et dans les gares en cas d'incidents. En plus de répondre aux questions suivant ceux-ci. Le steward, sorte d'assistant, renseigne les passagers sur les types de billets ainsi que les tarifs et les aide à désactiver les navetteurs, entre autres.

L'inspecteur des tickets, quant à lui, sera strictement lié, comme l'indique son nom, aux tickets, notamment leur validité, à l'assistance des passagers lors des enquêtes sur les billets et les tarifs ou encore à faire respecter les règles. Selon la direction de MEL, les demandes pour ces différents postes sont plus qu'encourageantes. Si pour l'heure elle ne peut en chiffrer le nombre exact reçu, elle affirme toutefois être pleinement satisfaite.

En tout cas, la date butoir pour effectuer ces applications est le 22 novembre, soit ce vendredi.