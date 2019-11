Congo-Kinshasa: Avec l'envoyé spécial de l'Onu dans la région de Grands Lacs - Marie Tumba Nzeza discute de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Abeba

Le Ministre d'Etat des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, a reçu, mardi 19 novembre 2019, dans son cabinet de travail à Gombe, Huang Xia, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Région des Grands Lacs. Cette visite avec ce diplomate onusien s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des Nations Unies dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba pour la paix et la sécurité dans la Région des Grands Lacs.

A l'issue de cet entretien, le diplomate onusien a indiqué avoir fait comprendre à Marie Tumba que "l'objectif est d'accompagner et d'appuyer la RD. Congo pour voir comment mieux favoriser la paix et la sécurité".

En même temps, Huang Xia a signalé qu'autre importance de sa présence à Kinshasa, c'est de voir comment arriver au développement des pays de gra,ds lacs. « A notre avis, faire la paix et la sécurité, c'est préparer le développement. C'est avec le développement que nous puissions attaquer avec les moyens plus sûrs. C'est avec les acquis du développement que nous aurons plus de moyens pour mieux faire la paix et le développement ", a- t-il articulé. Et de renchérir : « Nous sommes là pour accompagner, pour appuyer le gouvernement de la RDC pour que ce pays et les autres pays clés de la Région des Grands Lacs dans son ensemble puissent s'engager dans ce processus, dans un cercle du développement vertigineux, c'est-à-dire, paix et sécurité pour faire le développement. Avec les acquis du développement, on aura plus de moyens pour mieux faire la paix et la sécurité ».

D'après lui, la RDC est la clé des clés en ce qui concerne la région de Grands Lacs.