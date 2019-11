Algérie: Para-athlétisme - Lahouari Bahlaz et Kerdjena Kamel honorés à Oran

Oran — Les para-athlètes algériens, Lahouari Bahlaz et Kerdjena Kamel ont été honorés mercredi par le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, après s'être illustrés lors des Championnats du Monde 2019 IPC récemment à Dubaï (Emirats arabes unis).

Lahouari Bahlaz (F32) s'est adjugé deux médailles, l'une en or et l'autre en argent dans les épreuves du lancer de Club et lancer du Poids, tandis que son coéquipier Kamel Kerdjena (F33) a remporté la médaille d'argent au lancer du Poids.

Les deux athlètes ont eu droit pour l'occasion à des récompenses financières de l'ordre de 350.000 DA pour le premier et 250.000 DA pour le second.

Le wali d'Oran en a profité pour féliciter les deux champions algériens pour leur "brillant parcours" dans cette épreuve et qui leur a permis de se qualifier aux prochains Jeux paralympiques prévus à Tokyo en 2020.

Il s'est, en outre, engagé de les accompagner dans la préparation de ce rendez-vous planétaire et aussi et surtout d'assister les responsables de cette discipline à Oran "pour former d'autres athlètes de haut niveau".

Pour ce faire, Ils ont souhaité bénéficier de plus moyens, estimant que les conditions de travail actuelles ne leur permettent pas d'aspirer à réaliser des meilleurs résultats à l'avenir.

Même son de cloche chez leur entraîneur, Mohamed Kada Krachaï qui, dans une déclaration à l'APS, a souhaité "plus d'égard de la part des services concernés afin de permettre à ces athlètes et leurs coéquipiers en sélection nationale de se distinguer davantage à l'échelle internationale à l'avenir".