Algérie: Ouargla - Réalisation prévue d'une unité algéro-américaine de production de tubes d'acier

Ouargla — Une convention de partenariat algéro-américain pour la réalisation à Hassi-Benabdallah d'une usine de production de tubes d'acier pour oléoducs et gazoducs a été signée à Ouargla, a-t-on appris mercredi auprès de la Chambre de commerce et d'industrie CCI-Oasis d'Ouargla.

La convention lie les entreprises algériennes privées Tassili-Forage et Nouha, spécialisées dans les activités pétrolières, d'une part, et les firmes américaines "Summit International" et "Tejas Tubular INC", d'autre part, (70% pour la partie algérienne et 30% pour la partie américaine).

Elle a été signée en marge de la visite d'une délégation américaine (17-19 novembre) à l'invitation de la CCI-Oasis dans la wilaya d'Ouargla au cours de laquelle elle a visité la nouvelle zone industrielle de Hassi-Benabdallah, a précisé le directeur de la CCI, Sadek Khellil.

La CCI-Oasis prendra en charge, en coordination avec la direction de la Formation professionnelle, la formation, le perfectionnement et l'accompagnement de la main-d'œuvre à recruter dans le cadre de cette opération, soit plus de 300 postes entre ingénieurs, techniciens et travailleurs de divers autres profils.

Plusieurs objectifs sont attendus de cet important projet parmi lesquels, a relevé le directeur de la CCI-Oasis, la contribution à la réduction de la facture d'importation de ce type d'équipements liés aux activités

pétrolières et gazières, l'impulsion de l'économie locale et national, à travers l'extension de la base industrielle algérienne, la création d'emplois et l'encouragement de l'investissement, ainsi que le transfert de technologie dans le champs industriel, notamment l'activité pétrolière.