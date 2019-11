Congo-Kinshasa: PPRD/Kinshasa - Ramazani Shadary installe Gentiny Ngobila à la tête du Comité Exécutif Provincial

Il appert que plusieurs résolutions ont été prises par l'exécutif du PPRD, lors de la matinée politique de Lubumbashi. Parmi lesquelles, figurait en pole position la question relative au fonctionnement du parti cher à Joseph Kabila dans les différentes provinces du pays.

C'est ce qui vient d'être fait à Kinshasa par le Secrétaire Permanent de cette formation politique, Emmanuel Ramazani Shadary. Ce dernier, devant des militants et cadres du parti, a installé mercredi 20 novembre 2019, le comité exécutif provincial que régente actuellement le camarade Gentiny Ngobila Mbaka. Ce dernier sera secondé par quatre adjoints dont Papy Epiana, Champion Mopanga, Jully Mambulu et Fatouma Djuma.

Avant de remettre les insignes du parti au Gouverneur Gentiny Ngobila, le SP du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary a entamé son speech par une exhortation. Par la suite, il a fait le rapport sur les grands axes de la matinée politique tenue dans le Haut Katanga, précisément à Lubumbashi. Trois points ont été évoqués en prélude de cette activité, entre autres, les résultats des contentieux électoraux du 30 décembre 2018, où le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a raflé la majorité dans toutes les Assemblées, faisant de lui le premier parti de la République Démocratique du Congo. Il a parlé de la communication du parti qui, à ses yeux, n'est pas efficace et ce avant de chuter sur son fonctionnement qui a fait l'objet de la cérémonie.

«Je tenais à informer les cadres du PPRD que nous ne devons pas avoir peur et céder aux provocations parce que le PPRD n'est pas dans l'opposition mais au pouvoir, vu la majorité qu'il possède dans les institutions du pays. Nous devons continuons à défendre notre Président national Joseph Kabila », a rappelé le camarade Emmanuel Ramazani Shadary. En remettant les insignes du parti, le SP du PPRD a donné au Secrétaire Provincial Gentiny Ngobila, les orientations à suivre et sa mission d'enregistrer des adhésions massives, à faire l'itinérance dans tous les districts de Kinshasa. «Papa Gentiny, camarade Mbaka, le Président national Joseph Kabila t'as donné le pouvoir à Kinshasa, pour gouverner le PPRD. Partout où tu seras, dis que le PPRD est meilleur et défend toujours le camarade Joseph Kabila », a déclaré le SP. Gentiny Ngobila sera secondé par 4 adjoints chargés chacun d'un district, Papy Epiana pour la Tshangu, Champion Mopanga la Lukunga ; Jully Mambulu la Funa et, enfin, Fatouma Djuma pour le Mont- Amba.

Le Gouverneur Mbaka n'est pas resté muet. Il a exprimé sa gratitude au Président national du parti et les militants ayant répondu présent pour son installation. « Premièrement, je vous remercie de répondre positivement à l'appel du parti malgré vos occupations et, deuxièmement, le Président Joseph Kabila, qui, par sa volonté, a fait de moi Secrétaire Provincial de la Ville de Kinshasa. Je suis maintenant l'encadreur du PPRD Kinshasa, c'est une fierté. La seule préoccupation est comment faire pour l'avancement du parti », s'est exprimé Gentiny Ngobila.

Pour clôturer la cérémonie, Emmanuel Ramazani a donné la parole a un des Secrétaires nationaux, Bernadette Pundu d'exprimer ses sentiments à propos de la cérémonie du jour. «Je suis dans la joie, nous avons fait un travail dur à Lubumbashi et nous avons ramené des résolutions et les ont mis en pratique », a déclaré Bernadette Pundu. Ensuite, elle a recommandé aux militants de respecter Gentiny Ngobila en tant que Gouverneur de la Ville de Kinshasa et en tant que Secrétaire Provincial du PPRD de la Ville-Province de Kinshasa.

A noter que si un gouverneur de province est du PPRD, automatiquement il devient Secrétaire Fédéral de la Province, à l'instar de Jacques Kyabula du Haut Katanga, de Zoé Kabila au Tanganyika...