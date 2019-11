Cote d'Ivoire: Gestion du littoral ouest-africain - Un plan d'action stratégique élaboré à Abidjan

L'atelier portant sur le programme de gestion du littoral ouest-africain "Waca marketplace", a clos ses portes le mardi 19 novembre, au Novotel d'Abidjan-Plateau, en présence de M. François Kouablan, directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le Pr Joseph Séka Séka.

Au terme des deux jours de travaux (18 et 19 novembre), les acteurs ont réalisé un plan d'action stratégique afin de parvenir aux attentes des États membres dans leurs actions de lutte contre l'érosion côtière. Il s'agit notamment, de l'adoption faite par la mise en oeuvre des mécanismes de financement, de l'exécution du mode opératoire pour le groupe consultatif pour le secteur privé, et de l'engagement du secteur privé dans la lutte contre l'érosion.

Au cours de cette rencontre, différents projets ont été examinés, entre autres, le renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières et la protection contre les inondations, la prévention de l'érosion et la conservation des écosystèmes, du financement additionnel du projet d'investissement dans la résilience du programme waca.

Ce fut l'occasion pour François Kouablan de remercier les acteurs et parties prenantes pour leurs engagements aux côtés des États africains et en particulier les États de l'ouest-africain dans la lutte contre l'érosion côtière. Il a ensuite exhorté l'ensemble des partenaires à consolider ces acquis afin d'épargner les vies humaines. « Nous voulons que ces acquis soient consolidés au plus haut degré afin d'épargner les vies humaines », a-t-il indiqué.

Rappelons que le programme Waca marketplace est une plateforme lancée à Dakar, au Sénégal, en novembre 2018. Elle vise à accélérer le développement et l'échange de connaissances en vue de mobiliser des fonds pour renforcer la résilience du littoral ouest-africain et favoriser les dialogues politiques et techniques nécessaires pour collaborer avec toutes les parties prenantes et s'assurer de leur engagement pour obtenir des résultats durables.

Elle compte six pays, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal et le Togo.