Cote d'Ivoire: Immigration irrégulière - Un concours musical pour sensibiliser la jeunesse

La période de réception des œuvres musicales s'est ouverte le 20 novembre, et se refermera le 20 décembre prochain.

L'édition inaugurale du concours "Une voix, une cause", une compétition musicale thématique se déroulera du 20 novembre au 4 janvier 2020. Elle abordera le thème du fléau de l'immigration clandestine, d'où le slogan : « Stop à l'immigration clandestine ».

C'est une initiative de la structure de communication Becket Visions, en partenariat avec la chaîne francophone Tv5 Monde. Le lancement a eu lieu le 19 septembre au siège de la Cedeao, à Cocody. L'occasion pour les organisateurs de préciser les contours du concept et répondre aux préoccupations des journalistes. Hubert Ezoua, responsable de Becket Visions et concepteur du concours, a relevé que le phénomène de l'immigration clandestine a atteint des proportions inquiétantes, notamment au sein de la jeunesse africaine.

Une aventure qui, a-t-il indiqué, se termine de façon tragique pour de nombreux candidats. « La musique apparaît comme un formidable moyen de sensibilisation pour lutter contre ce fléau, dénoncer les drames qui entourent ce phénomène et attirer l'attention des jeunes sur cette question cruciale », a-t-il expliqué.

« Une voix, Une cause » est un grand show musical qui mettra en compétition de artistes chanteurs et/ ou musiciens de l'espace francophone en Afrique, qui devront écrire leurs textes, créer une musique en rapport avec le thème et réaliser un clip vidéo pour le concours.

Ces productions seront reçues sur la période du 20 novembre au 20 décembre. Dix concurrents seront retenus par un jury et participeront à la grande finale qui aura lieu le 4 janvier à Abidjan, à l'Institut français sous la forme d'un concert live. Les trois premiers recevront des prix qui oscillent entre 500 000 et 1 million de Fcfa. Tous les styles musicaux sont autorisés.

Le concours s'adresse surtout aux jeunes amateurs et non aux professionnels de la musique. On peut y participer en solo ou en groupe. Les chansons écrites en français ne doivent pas excéder 4 minutes, mais les candidats peuvent inclure de brefs passages en langues locales.