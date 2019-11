Afrique: Les journalistes invités à se doter d'une "culture numérique"

Yaoundé — La culture numérique est désormais nécessaire à l'exercice du journalisme en vue d'assurer la présence indispensable des médias sur les réseaux sociaux, soutient le journaliste Khaled Drareni, représentant de l'ONG Reporters Sans frontières en Algérie.

"Les journalistes ne sont pas toujours formés pour l'utilisation du numérique et des réseaux sociaux, mais aujourd'hui il nous faut cette culture du numérique", a-t-il dit lors d'une table ronde sur le thème : "La couverture des grands mouvements populaire : Objectivité de l'information et subjectivité de l'émotion".

Cette rencontre se tient dans le cadre des 48èmes Assises de l'Union de la presse francophone (UPF) dont les travaux ont démarré mardi à Yaoundé, au Cameroun.

"Au niveau du numérique, avec les réseaux sociaux, il y a du tout, on publie n'importe quoi, le journaliste doit être aussi présent mais il faut" que cette présence "se fasse selon les règles d'éthique et de déontologie", a-t-il dit.

Dans les réseaux sociaux, a-t-il souligné, "c'est l'instantanéité, pas la course à l'information, mais pour le journaliste cela appelle beaucoup plus de vigilance et de responsabilité puisque dans les réseaux sociaux il y a trop d'informations qui ne peuvent pas toujours être vérifiées".

"Si on veut être accessible au maximum de gens il faut être sur les supports numériques", a indiqué le journaliste, relevant qu'en Algérie notamment, "la presse écrite est en déclin".

"Les jeunes ne lisent pas les journaux, ils ne regardent pas la télévision alors on doit être là où il y a la majorité de lecteurs", a insisté Khaled Drareni, pour qui "les lecteurs les plus intelligents, les plus percutants c'est surtout les jeunes".

Parlant du contexte de son pays, il a souligné que les réseaux sociaux y occupent la première place du paysage médiatique par rapport aux supports d'informations comme la télévision, la radio et la presse écrite.

Cela s'explique selon lui par le fait que "les gens ne font pas trop confiance à ces supports d'informations surtout ceux qui ont décidé d'être complaisants depuis la révolution pacifique", a expliqué Khaled Drareni, démissionnaire d'un grand média privé pour devenir journaliste indépendant.

Un mouvement national a été déclenché en février dernier en Algérie pour la fin du système politique et de gouvernance de ce pays.

Selon le journaliste de Al Ahram Hebdo d'Egypte, Olivier Hubert, un des intervenants à ce panel, "courir après l'instantanéité des réseaux sociaux, c'est pour le journaliste scier vraiment la branche sur laquelle on est assis".

Les assises de l'UPF, tenues annuellement dans un pays différent de l'espace francophone, prennent fin ce mercredi avec la participation de près de 400 délégués venus de 69 pays.