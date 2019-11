Cote d'Ivoire: Protection de l'Enfant - Sos villages d'Enfants d'Abobo cherche des parrains pour ses pensionnaires

A l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant (Jide) célébrée ce mercredi 20 novembre, dans le monde entier, les responsables de « Sos villages d'Enfants Côte d'Ivoire » sont allés à la rencontre du personnel de la maison d'assurance Allianz Côte d'Ivoire.

Pendant deux jours, ils ont sensibilisé les agents de cette société d'assurance, en vue de les amener à parrainer des pensionnaires des villages Sos d'Enfants Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu au siège de la maison d'assurance au Plateau.

A l'occasion, le directeur national de Sos villages d'Enfants Côte d'Ivoire, Koala Oumarou, qui conduisait l'équipe, a indiqué que l'objectif de sa structure, à travers ce plaidoyer, est de mieux faire connaître Sos Villages d'Enfants Côte d'Ivoire aux équipes d'Allianz Côte d'Ivoire (170 personnes environ), et surtout de recruter de nouveaux parrains locaux pour les pensionnaires, de susciter, et recueillir des dons et intentions de donations, envers Sos villages d'Enfants, de sorte à accroître ses ressources, pour garantir le bien-être des enfants.

« Aucun enfant ne devrait grandir seul. Les enfants sont des êtres fragiles. Ils ont besoin d'une protection spéciale. Il faut que chacun fasse davantage pour permettre aux enfants d'être épanouis », a-t-il lancé au cours des échanges.

Le directeur national de Sos villages d'Enfants Côte d'Ivoire a aussi souligné que Sos villages d'Enfants Côte d'Ivoire et le groupe Allianz sont déjà partenaires au plan international.

Dans le même sens, le manager du développement des programmes, Descio Hermann et le manager de collecte de fonds et communication, Mme Collette Laurette ont permis, à travers une présentation aux agents de Allianz Côte d'Ivoire, de se faire une idée plus nette de Sos villages d'Enfants. « Sos villages d'Enfants Côte d'Ivoire compte à ce jour, trois villages.

Le premier à Abobo, le deuxième à Aboisso et le troisième à Yamoussoukro. A ce jour, il y a plus de 2129 bénéficiaires de Sos villages Enfants en Côte d'Ivoire », a indiqué le directeur national de Sos villages d'Enfants Côte d'Ivoire, Koala Oumarou.

En termes de défis, dira le manager de collecte de fonds et communication, Collette Laurette, Sos villages d'Enfant Côte d'Ivoire, ambitionne entre autres, de rénover son site d'Aboisso, accroître le taux de collecte de fonds nationaux, relever le plateau technique du centre médical d'Abobo, accroître le nombre de parrains locaux.