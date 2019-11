Togo: La C14 dénonce un « manque d'ouverture et des propos discourtois », et appelle à faire le plein du meeting de Togo Debout

document

Elle est l'une des entités qui ont claqué mardi dernier les portes du cadre de discussion préparatoire de la Présidentielle de 2020, la C14 de Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson par un communiqué est revenu sur les évènements qui ont eu cours.

Si la Coalition dit dénoncer un « manque d'ouverture et des propos discourtois » du représentant du parti au pouvoir UNIR à ces discussions, la Secrétaire générale de la CDPA et ses pairs appellent « toutes les populations togolaises à se mobiliser derrière les forces démocratiques unies pour obliger le régime RPT-UNIR à accepter pour une fois des élections transparentes, équitables et démocratiques au Togo ». aussi, invite-t-elle « les militants et sympathisants ainsi que les populations togolaises dans toutes leurs composantes, à donner d'ores et déjà un signal fort au pouvoir en place en participant massivement au meeting annoncé par le Front citoyen Togo Debout, ce samedi 23 novembre 2019 à 14 Heures 30 à Akassimé (Hanoukopé) »... Lecture !

Sur invitation du Ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, une délégation de la coalition des partis de l'opposition C14 s'est rendue à la réunion du comité de suivi du processus électoral qui s'est tenue au cabinet du Ministre.

Dans son mot de bienvenue le Ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, a indiqué que l'objectif de la réunion était de permettre « aux partenaires politiques de partager les informations sur la préparation des élections présidentielles » et a précisé que la CENI, la HAAC et le ministère de la sécurité feraient à cet effet successivement le point sur les préparatifs.

Le CAR, la C14 et l'ANC qui ont successivement pris la parole ont proposé entre autres que la réunion intègre dans son ordre du jour, la discussion sur des sujets qui les préoccupent et qui ont déjà été exprimés en vue de l'amélioration du processus électoral.

La C14 a tenu à préciser quelle a répondu à l'invitation du Ministre, non pas pour bloquer le processus électoral mais pour contribuer positivement à la tenue d'élections présidentielles transparentes et apaisées dont les résultats seront acceptés par tous.

En réponse aux préoccupations de bon sens soulevées par la C14, l'ANC et le CAR, le Ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a décidé unilatéralement que l'ordre du jour sera suivi tel quel sans aucune modification.

Face à ce manque d'ouverture et aux propos discourtois de certains partis, notamment du représentant d'UNIR qui s'est permis de qualifier la position du CAR, de la C14 et de l'ANC de « complexe de gribouille », la C14 à l'instar du CAR et de l'ANC, a pris la décision de se retirer de la réunion, tout en précisant que la coalition est prête à répondre à toute initiative pour discuter des préoccupations auxquelles elle tient dans un souci de contribuer à un scrutin dont les résultats seront acceptés par tous.

La C14 appelle toutes les populations togolaises à se mobiliser derrière les forces démocratiques unies pour obliger le régime RPT-UNIR à accepter pour une fois des élections transparentes, équitables et démocratiques au Togo.

La C14 invite les militants et sympathisants ainsi que les populations togolaises dans toutes leurs composantes, à donner d'ores et déjà un signal fort au pouvoir en place en participant massivement au meeting annoncé par le Front citoyen Togo Debout, ce samedi 23 novembre 2019 à 14 Heures 30 à Akassimé (Hanoukopé).

L'ALTERNANCE C'EST MAINTENANT !

ENSEMBLE, ON GAGNE ET ON GAGNE

Fait à Lomé le 19 novembre 2019.

Pour la Coalition,

Kafui ADJAMAGBO-JOHNSON