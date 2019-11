Madagascar: Karting / Tournoi International - Quatre cadors en embuscade

La bataille s'annonce rude dimanche sur la piste du SRK à Imerintsiatosika.

C'est le bouquet final de la saison. La commission Karting au sein de la fédération du Sport automobile avec SRK organise le 19e trophée international, ce dimanche, sur le circuit de SRK à Imerintsiatosika. Cette édition 2019 verra uniquement la confrontation des pilotes locaux. Mais ce qui va marquer ce 19e trophée international est la participation d'Hugo Louvel, un pur produit du pays qui évolue actuellement en France. Lors de la conférence de presse d'hier, l'organisateur a décidé de mettre un accent sur les pilotes cette année, si lors des trois précédentes éditions, il a misé surtout sur la promotion du karting. « Nous voulons remercier les pilotes pour leur investissement et engagement. Les pilotes lors du dernier championnat de Madagascar ont concouru avec des voitures de dernière évolution. Nous avons eu même un bel écho de nos voisins de la Réunion.

En 2020, il y aura un échange de pilotes entre les deux îles » a souligné, Mamy Rajoelison, président de la commission Karting au sein de la FSAM. Quatre cadors seront sur la ligne de départ dimanche. Il s'agit de Tommi Rajoelison du MRS, double champion de Madagascar 2017 et 2018 et tenant du titre du Trophée international de Madagascar, Nathan Baumman de Mach One Madagascar, champion de Madagascar 2019, John Andry Ratoby du Mass'in, trois fois vainqueur du Trophée international et Hugo Louvel, plusieurs fois champion de Madagascar et double vainqueur du trophée. « Ma participation s'est finalisée ce matin (ndlr hier). Je n'ai pas tellement d'objectif mais je vais m'amuser et retrouver mes anciens amis. Sûrement, on va se tirer une belle bataille. Et c'est toujours bien de revenir là où tout a commencé.

Je vais essayer de gagner pour la troisième fois cette année » a annoncé, Hugo Louvel. Au programme, les pilotes auront à parcourir 14 km (8 tours) lors de la première manche, 15 km (9 tours) pour la pré finale et 23 km (13 tours) pour la finale. 53 km attendent les pilotes pour la matinée de dimanche.