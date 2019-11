Madagascar: Concert - Le « Valente » chanteur Peppe Voltarelli dans nos murs

Quand l'histoire se chante. Ou, mieux encore, quand l'histoire est chantée en italien, il y a de quoi faire frémir les âmes sensibles à l'art.

Avec Peppe Voltarelli dans nos murs, la scène de l'Ifm Analakely accueillera l'un des meilleurs représentants de la chanson italienne d'aujourd'hui. Le 29 novembre, l'artiste signera sa toute première à Madagascar. Le charme et l'universalité de la chanson italienne vont pouvoir résonner à travers la parole et les chants singuliers de Peppe Voltarelli.

Auteur-compositeur, Peppe Voltarelli verse dans le lyrique et l'ironique. Ses chansons confrontent toujours ses racines - il est d'origine calabraise - à une « italianité » pleine de paradoxes, moderne et passéiste, généreuse et égocentrée. Ce rapport contradictoire, il le partage avec les communautés italiennes qui vivent à l'étranger à l'occasion de ses tournées internationales. Performeur, armé de sa guitare et de son accordéon, teinté d'une puissante voix qui a ce pouvoir d'emporter le public dans un élan à part, il est tout simplement envoûtant. Parmi les meilleurs dans sa catégorie, il est tantôt drôle, tendre, tantôt amer et surréaliste, entraînant irrésistiblement le public dans une jubilation plutôt intense.

Fondateur et chanteur du groupe mythique de « Tarantelle-punk » il se lance en 2006 dans une carrière de chanteur-soliste. Après un spectacle dédié à Domenico Modugno, son album 3Ultima Notte a Mala Strana3 lui vaut en 2010 un premier prix Tenco doublé en 2016 d'un autre prix Tenco du meilleur interprète pour un album d'hommage au compositeur calabrais, Otello Profazio. Il donne de très nombreux concerts en Italie, où sa notoriété est grande, mais aussi en Europe et sous d'autres cieux comme au Canada, aux Etats-Unis, en Argentine, au Chili. Egalement interprète, il s'inscrit dans la grande tradition de la chanson italienne en redonnant vie aux œuvres de compositeurs émérites tels que Domenico Modugno et Otello Profazio.