Madagascar: Télévision numérique - Startimes baisse ses prix pour les fêtes de fin d'année

Fête de fin d'année oblige, les opérateurs de télévision par satellite rivalisent de créativité pour satisfaire le public.

Permettre à chaque foyer d'avoir les moyens d'accéder à la télévision numérique et de bénéficier d'excellents et variés programmes. Tel a toujours été la devise de Startimes. Et en cette veille de fin d'année, cette entreprise qui figure parmi les leaders en la matière va encore frapper fort pour satisfaire le public.

Grande promotion. Et ce, à travers une grande promotion qui a déjà commencé, hier. « A partir du 20 novembre jusqu'au 15 janvier 2020, les prix de nos bouquets seront plus qu'abordables » a déclaré, Aina Ralay Directeur Marketing de Startimes, lors d'une conférence de presse. A titre d'exemple, il a cité le décodeur à 50.000 ariary qui passe dorénavant à 30.000 ariary avec un mois de bouquet Basic ou encore le kit satellitaire, à 80.000 ariary, installation incluse, au lieu de 120.000 ariary avec en sus un mois de bouquet Super. Une grande première en somme pour Startimes. « C'est la première fois que nous baissons autant nos prix pour faire plaisir au plus grand nombre. Pour ceux qui font déjà partie de la grande famille de Startimes, le Père Noël ne les a pas oubliés. Ils auront des bonus de jours d'abonnement à la recharge. S'ils se réabonnent au bouquet Basic, ou Smart, ils auront 15 jours de bouquet supérieur, et ceux qui ont déjà le bouquet supérieur auront 5 jours d'abonnement gratuit »

Diversification. Des offres alléchantes en somme de la part de Startimes qui procède également à la diversification de son programme. « La Telenovela, la Reine de flow fera son apparition dans quelques jours sur Startimes Novela F Plus. Cette Telenovela a été nommée aux internationaux d'Emy Awards d'Hollywood et a été diffusée sur Netflix et des chaînes locales sont également en insertion » précise le Directeur Marketing de Startimes. Une manière, en somme de rechercher en permanence la satisfaction de ses clients. Sur ce point d'ailleurs, le nombre d'abonnés de Startimes ne cesse de s'accroître. « Nous avons actuellement 100.000 abonnés et nous envisageons de passer à 150.000, l'année prochaine » explique Julien Jin, Directeur Général de Startimes.