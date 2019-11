Madagascar: Concert live Metal Symphonie - Une combinaison de deux genres musicaux au Le Pavé Antaninarenina

Le syncrétisme musical ! C'est l'atout de ce groupe...

Le groupe Nisea offrira un spectacle hors pair aux fans de rock symphonie au Le Pavé Antaninarenina samedi 29 novembre à partir de 21 heures. « C'est un live marquant l'union de Valiha Event et du groupe » a souligné Agathe Randrianirina, une des membres du groupe. Un live sans précédent ! La « musique savante » s'unira avec le heavy métal.

Évidemment, Brayan et ses compères interprèteront les anciennes et nouvelles chansons qui figureront sur leur mini album. Ensuite, le concert sera alterné par quelques morceaux les plus connus des groupes,« Epica » et « Nightwish ». Des groupes qui font partie de leurs sources d'inspiration. En somme, une vingtaine de morceaux sera jouée lors de cette soirée.

Depuis sa création, Nisea a su fusionner le rock et la musique classique. Gaston et ses amis ont cependant adapté au rythme traditionnel malgache. En 2017, le groupe fait son apparition sur scène. Et sort le premier album "Alohan'ny hikipiako".

Syncrétisme musicale. Formé de six jeunes, Gaston, le leader du groupe, Bryan à la basse, Anthony à la batterie, Tahina et Finks à la guitare et Agathe la lead vocal, Nisea est non seulement un point de jonction entre la musique et la philosophie. Libre penseur, la troupe de Brayan essaie de comprendre tout ce qui se passe dans la vie. Nisea aborde un thème déterminé. Selon Agathe Andrianirina, son premier album « Alohan'ny hikipiako » évoque « la vie avant la mort ». L'homme a une vie en dents de scie, il y a des hauts et des bas. Le collectif illustre cela dans ses textes. D'autant plus, le rock est un rythme idéal pour exprimer ce genre de thème. En écoutant ces paroles touchantes, les auditeurs croient entendre du «White métal », une forme de « heavy metal » caractérisé par des paroles orientées vers le christianisme. En outre, plus de 90% de la chanson du collectif sont accompagnés par des choristes. Une spécificité de Nisea.

Un nouvel album sortira au mois de juin, la jaquette sera finalisée l'année prochaine. D'après un des membres du groupe, des violonistes, des clarinettistes, des choristes seront engagés pour poétiser la couleur sonore. L'année prochaine, un grand concert de promotion sera envisagé. Nisea mettra la barre plus haut en 2020.