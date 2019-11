Madagascar: Ambassadeur de Corée - « Impact environnemental de la transformation des déchets »

L'Ambassadeur de Corée à Madagascar, LIM Sang-woo, a parlé de l'impact environnemental de la transformation des déchets.

Le diplomate a fait une présentation sur la gestion des déchets en Corée, le 19 novembre 2019, lors de l'atelier sur la valorisation des déchets co-organisé par l'Ambassade de la République de Corée avec le GRET et Ran'Eau.

Au cours de sa présentation, l'Ambassadeur coréen, LIM Sang-woo, a souligné que la Corée avait vécu les mêmes défis que Madagascar actuellement quand la Corée a lancé son plan pour l'émergence économique du pays, dans les années 60. Il a particulièrement mis l'accent sur le nombre de décharges à ciel ouvert qui existaient dans le pays. Mais après avoir introduit et implémenté des politiques innovantes et drastiques de gestion des déchets, la Corée est arrivée à un point où 86% de ses déchets sont recyclés. Plus particulièrement, les déchets alimentaires sont à 100% recyclés. Il a, d'ailleurs, illustré ses propos par l'ancienne décharge de Séoul, Nanjido (qui est l'équivalente d'Andralanitra), qui est, aujourd'hui, un parc écologique où on retrouve des espèces endémiques de faune et de flore.

Usine de transformation. Dans l'après-midi de cette même journée, la spécialiste en énergie de l'Ambassade de la République de Corée a mis l'accent sur l'impact économique et environnemental de la transformation des déchets en énergie. En prenant l'exemple d'une des plus grandes décharge du monde, Sudokwon, bâtie sur 200ha de terre, elle a souligné que 13,400 tonnes de déchets arrivaient sur le site. Une usine de transformation de déchets a été construite sur une partie de la décharge permettant ainsi la production d'environ 50MW d'électricité, soit un impact sur 43.000 ménages. La méthanisation des déchets permet également la fourniture de biogaz pour le chauffage de 16,335 ménages et 36 immeubles de bureaux. La décharge a également permis de créer 200 emplois.

Des deux interventions, l'assistance n'a pas manqué de remarquer et de prendre la Corée en exemple pour l'exploit coréen dans la gestion intégrée et systématisée des déchets ainsi que l'impact d'une telle gestion sur l'économie du pays.