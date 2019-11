Soudan: L'Exposition du Soudan pour le tourisme et le voyage en décembre

Khartoum, 21 — La Société soudanaise des zones franches (SFZ) organise, sous la supervision du Ministère du tourisme, de la culture et des antiquités, l'Exposition du Soudan sur le tourisme et les voyages (STTEX Expo Tourism & Travel Sudan) la première session (Session F) du 26 - 30 décembre 2019.

Mona Abdullah, directrice générale de la société Al-Sahoub pour le développement et les investissements, a déclaré à la SUNA que la foire était une opportunité de commercialiser des produits et des installations touristiques locaux et étrangers, et que son importance était de développer le marché du tourisme au Soudan en offrant de multiples avantages concurrentiels à diverses entreprises et parties compétents.

Elle a souligné que l'exposition est une occasion de communiquer avec des entreprises et des institutions travaillant dans le domaine du tourisme et l'organisation de réunions. Elle a indiqué qu'elle travaillerait au développement de produits touristiques locaux tout en renforçant les relations des entreprises avec les visiteurs et les acheteurs afin de se familiariser avec les programmes touristiques et les offres spéciales proposées par les entreprises et les agences participantes.