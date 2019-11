Afrique: Agriculture intelligente face aux changements climatiques - Divers acteurs partagent les bonnes pratiques

Un atelier régional de partage de connaissances et de sensibilisation sur l'agriculture intelligente face au climat (Aic) dans les petits Etats insulaires en développement et en Afrique de l'Ouest réuni pendant quatre jours (19 au 22 novembre) à Dakar une quarantaine de participants venant de 15 pays.

Dakar abrite depuis le 19 novembre, un atelier régional de partage de connaissances et de sensibilisation sur l'agriculture intelligente face au climat (Aic) dans les petits Etats insulaires en développement et en Afrique de l'Ouest. La rencontre de quatre jours (19 au 22 novembre) réunit une quarantaine de participants venant de 15 pays et représentant des institutions régionales et internationales. Elle est organisée la Fao en collaboration avec l'Institut international de recherches sur les cultures des zones tropicales semi-arides (Icrisat) et le Programme changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire (Ccafs).

L'objectif de l'atelier est de partager les bonnes pratiques sur l'agriculture intelligente face au climat (Csa), les leçons apprises et les expériences des pays ; sensibiliser sur les Csa et les technologies qui conviennent dans les zones agro-écologiques en Afrique de l'Ouest et les petits Etats insulaires en développement et identifier les domaines d'actions prioritaires pour renforcer les Csa.

«Comme vous le savez, l'agriculture est un pilier important de la plupart des économies nationales de la région Afrique. Elle emploie plus de 70% des populations et assure les moyens de subsistance de millions de personnes. Cependant, les pratiques agricoles sur le continent dépendent en grande partie de la pluviométrie et se caractérisent par de petites exploitations à faible productivité, exacerbée par des facteurs dus au changement et aux variabilités climatiques. C'est pour toutes ces raisons que la promotion d'une agriculture intelligente face au climat est nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires d'une population toujours croissante tout en adoptant des pratiques compatibles avec les exigences de résilience et de réduction des émissions des gaz à effet de serre », a déclaré Dr Djibril Dramé du Bureau sous régional de la Fao pour l'Afrique de l'Ouest.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier, Dr Dramé soutient que les prévisions sur les effets du changement climatique indiquent assez clairement que les pays en développement, et plus particulièrement ceux d'Afrique, seront les plus durement touchés. Ce qui signifie à son avis, que nous devons nous attendre dans un futur relativement proche (si ce n'est le cas déjà) à des températures plus élevées, des modifications des conditions de précipitations, une élévation du niveau de la mer et des événements météorologiques extrêmes plus fréquents. Tous ces facteurs présentent des risques pour l'agriculture, les systèmes alimentaires et l'approvisionnement en eau dans les pays d'Afrique.

«Le concept d'agriculture intelligente face au climat (Aic), vise à améliorer l'adaptation du développement agricole à la réactivité climatique. Il offre une approche intéressante dans la recherche de solutions innovantes pour transformer et réorienter les systèmes agricoles de la région afin d'accroitre durablement leur productivité et soutenir la sécurité alimentaire, la résilience des écosystèmes face aux nouvelles réalités du changement climatique. L'Aic offre également des opportunités pour contribuer à la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (Cdn) à travers la réduction des émissions des gaz à effet de serre et la promotion des bonnes pratiques d'adaptation et de résilience », a-t-il dit. Djibril Dramé souligne que les effets négatifs dus au changement climatique sont de plus en plus fréquentes et visibles, et requiert une réponse urgente de la part de tous : tant au niveau de la communauté internationale, des Etats, des communautés locales, que des individus.