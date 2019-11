Sénégal: Exportations - Une hausse de 7,8% notée en septembre 2019

Au mois de septembre 2019, les exportations du Sénégal sont ressorties à 148,1 milliards de FCfa contre 137,4 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 7,8%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce relèvement est essentiellement expliqué par l'augmentation des expéditions de produits pétroliers (13,8 milliards de FCfa contre 6,8 milliards de FCfa au mois précédent), d'huile brute d'arachide (+60,4%), d'or non monétaire (+51,5%) et de crustacés, mollusques et coquillages (+15,9%). Toutefois, le repli des exportations de titane (-90,6%) et d'acide phosphorique (-23,3%) a atténué cette tendance à la hausse.

Comparées au mois de septembre 2018, les exportations se sont relevées de 33,1%. Selon l'Ansd, leur cumul à fin septembre 2019 s'est établi à 1502,4 milliards de FCFA contre 1213,2 milliards de FCfa pour la période correspondante en 2018, soit une hausse de 23,8%.

Les principaux produits exportés, au cours de la période sous revue, sont l'or non monétaire (39,9 milliards de FCFA), les produis pétroliers (13,8 milliards de FCFA), l'acide phosphorique (12,4 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (11,9 milliards de FCFA) et les crustacés, mollusques et coquillages (8,2 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse (26,1%), le Mali (11,7%), l'Inde (8,7%), l'Espagne (4,6%) et la République de Guinée (3,7%).